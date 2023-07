Honor X50: OLED कर्व्ड डिस्प्ले और 5800mAh बड़ी बैटरी के साथ ऑनर का बजट फोन लॉन्च, मिलेगा 108MP का कैमरा

Honor X50 Smartphone Launched लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ऑनर ने अपना नया बजट स्मार्टफोन पेश कर दिया है। कंपनी ने चीन में Honor X50 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। बता दें कंपनी ने हैंडसेट को चार कलर ऑप्शन में पेश किया है। स्मार्टफोन में 6.78-इंच की OLED कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है। फोन 16GB तक रैम और 512GB तक इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आया है। (फोटो-जागरण)

Honor X50 was launched in China with Samsung HM6 camera sensor know price features specifications

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Honor X50 को आखिरकार बुधवार को चीन में लॉन्च किया गया है। फोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 6 SoC प्रोसेसर से लैस है। स्मार्टफोन में 35W पर वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ बड़ी बैटरी दी गई है। फोन में सैमसंग HM6 कैमरा सेंसर भी है। यह एंड्रॉइड 13 पर चलता है। कंपनी ने हैंडसेट को चार कलर ऑप्शन में पेश किया है। ग्राहक प्रस्तावित चार स्टोरेज वेरिएंट में से किसी एक में मॉडल खरीदना चुन सकते हैं। हॉनर ने पुष्टि की कि फोन इस महीने के अंत में चीन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। Honor X50 की कीमत Honor X50 की कीमत बेस 8GB + 128GB रैम और स्टोरेज मॉडल के लिए CNY 1,399 (लगभग 15,900 रुपये) से शुरू होती है, जबकि 8GB + 256GB वैरिएंट CNY 1,599 (लगभग 18,200 रुपये) में लिस्ट है। 12GB + 256GB और हाई-एंड 16GB + 512GB मॉडल की कीमत क्रमशः CNY 1,799 (लगभग 20,500 रुपये) और CNY 1,999 (लगभग 22,730 रुपये) है। हैंडसेट को चार कलर - ब्राउन ब्लू, बर्निंग ऑरेंज, एलिगेंट ब्लैक और सनी कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। यह 14 जुलाई से कंपनी की वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। Honor X50 की स्पेसिफिकेशन्स स्मार्टफोन में 6.78-इंच 1.5K (2,652 x 1,200 पिक्सल) OLED कर्व्ड डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, लगभग 1,200 निट्स पीक ब्राइटनेस दी गई है। फोन डुअल-सिम (नैनो) हॉनर X50 एंड्रॉइड 13-आधारित मैजिक यूआई 7.1.1 आउट-ऑफ-द-बॉक्स को बूट करता है। यह Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 SoC प्रोसेसर से लैस है। फोन 16GB तक रैम और 512GB तक इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। Honor X50 की खासियत ऑनर X50 8MP फ्रंट कैमरा के साथ आता है। हैंडसेट में 35W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,800mAh की बड़ी बैटरी है। यह यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग और हेडफोन पोर्ट और धूल और पानी प्रतिरोध के लिए IP53 रेटिंग के साथ आता है। सिक्योरिटी के लिए यह इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस है। कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो 5G, डुअल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11ax, ब्लूटूथ 5.1 और जीपीएस शामिल हैं।

Edited By: Anand Pandey