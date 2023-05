नई दिल्ली, टेक डेस्क। गूगल अपने चैटबॉट बार्ड का लगातार विस्तार कर रहा है। Google I/O 2023 इवेंट में सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि BARD लगातार बेहतर हो रहा है। उन्होंने बताया कि इसे 20 से ज्यादा कोडिंग लैंग्वेज आती है। BARD में 20 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंगवेज का सपोर्ट है।

किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में BARD के जरिए टूल या सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। इस साल Google I/O इवेंट में कंपनी ने बार्ड में कई अपग्रेड पेश किए। आपको डिटेल से समझाते हैं कि इसमें क्या नया अपडेट मिला है।

बार्ड अब 180 देशों के लिए खुला रहेगा और Google ऐसा वेटिंग लिस्ट को हटाकर और अधिक लोगों को इसे अंग्रेजी में आजमाने की अनुमति देकर कर रहा है। अंग्रेजी के अलावा बार्ड जापानी और कोरियाई में भी पेश किया जाएगा। भविष्य में बार्ड को 40 अन्य भाषाओं में भी रोल आउट किया जा रहा है।

शायद, यह गूगल बार्ड का सबसे बड़ा अपग्रेड है। चैटबॉट को सिर्फ टेक्स्ट के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन अब Google इसे बेहतर रिस्पॉन्स दे रहा है। यूजर्स अपने जवाबों में सीधे Google इमेज सर्च से इमेज देख पाएंगे।

Today we’re removing the waitlist process and making Bard available in over 180 countries and territories, with more coming soon. 🎉#GoogleIO pic.twitter.com/m6HSzScs4P— Google (@Google) May 10, 2023