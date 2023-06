Gizmore Prime Smartwatch भारत में लॉन्च, Menstrual Tracker जैसे फीचर के साथ बन सकती है महिलाओं की पहली पसंद

Gizmore Prime नाम की ये स्मार्टवॉच जिंक अलॉय मेटल बॉडी और टेक्सचर्ड लेदर स्ट्रैप से बनाई गई है। गिजमोर प्राइम स्मार्टवॉच में 1.45 इंच का डिस्प्ले है जिसमें ऑलवेज ऑन AMOLED स्क्रीन दिया गया है। इस स्मार्टवॉच में एक गोल डायल है और इसमें एक एक्टिव क्राउन कंट्रोल के साथ साइड बटन स्थित है। इसके अलावा ये स्मार्टवॉच एक इनबिल्ट कैलकुलेटर टाइमर स्टॉपवॉच और मौसम से लैस है।

Gizmore Prime smartwatch with Menstrual Tracker feature launched in India

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Gizmore ने भारतीय बाजार में एक नई स्मार्टवॉच के लॉन्च के साथ अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। Gizmore Prime नाम की ये स्मार्टवॉच जिंक अलॉय मेटल बॉडी और टेक्सचर्ड लेदर स्ट्रैप से बनाई गई है। आइए इसकी कीमत, फीचर्स और स्पेसफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये smartwatch कहां बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। Gizmore Prime smartwatch की कीमत और रंग विकल्प Gizmore Prime smartwatch को 1,799 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। वहीं इसकी अधिकतम कीमत 2,499 रुपये में होने वाली है। खरीदार 29 जून से फ्लिपकार्ट और गिजमोर वेबसाइटों के माध्यम से ये स्मार्टवॉच ऑनलाइन खरीद सकते हैं।आपको बता दें कि ये स्मार्टवॉच ब्लैक और ब्राउन रंग विकल्पों में आती है। Gizmore Prime smartwatch के फीचर्स गिजमोर प्राइम स्मार्टवॉच में 1.45 इंच का डिस्प्ले है, जिसमें ऑलवेज ऑन AMOLED स्क्रीन दिया गया है। इस स्मार्टवॉच में एक गोल डायल है और इसमें एक एक्टिव क्राउन कंट्रोल के साथ साइड बटन स्थित है। डिस्प्ले में 2.5D कर्व्ड स्क्रीन है और ये 412 x 412 पिक्सल रिजॉल्यूशन प्रदान करता है। डिस्प्ले कई क्लाउड-आधारित वॉच फेस और स्प्लिट स्क्रीन कार्यक्षमता का समर्थन करता है, जिससे यूजर होम स्क्रीन पर दाईं ओर स्वाइप करके अक्सर उपयोग किए जाने वाले ऐप्स, सेटिंग्स और फीचर्स तक पहुंच सकते हैं। Gizmore Prime smartwatch का बैकअप और स्पोर्ट मोड गिजमोर प्राइम स्मार्टवॉच में 10 दिन की बैटरी लाइफ देने का दावा किया गया है। इसमें 100+ स्पोर्ट्स मोड, एक SpO2 मॉनिटर, 24x7 हार्ट रेट मॉनिटर, कैलोरी काउंटर, हाइड्रेशन अलर्ट सिस्टम, मेंस्ट्रुएशन ट्रैकर, स्लीप मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर और एक गाइडेड ब्रीदिंग मोड दिया गया है। इस स्मार्टवॉच को Co Fit ऐप के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, ये स्मार्टवॉच एक इनबिल्ट कैलकुलेटर, टाइमर, स्टॉपवॉच और मौसम से लैस है। पहनने योग्य IP67 प्रमाणित है जो इसे पानी और धूल दोनों के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। गिजमोर प्राइम हिंदी भाषा समर्थन के साथ आती है। इसके अलावा, ये स्मार्टवॉच ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट, इन-बिल्ट स्पीकर और माइक्रोफोन से लैस है। ये स्मार्टवॉच एलेक्सा और सिरी जैसे वर्चुअल असिस्टेंट से भी लैस है।

Edited By: Rammohan Mishra