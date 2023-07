5 दिनों की बैटरी लाइफ 1000 से अधिक वॉच फेस के साथ आती है boAt की ये स्मार्टवॉच, कीमत 1300 रुपये से कम

Boat ने अपने नए स्मार्टवॉच boat wave call 2 को लॉन्च किया है जिसमें आपको 5 दिनों की बैटरी लाइफ मिलती है। इसके अलावा कंपनी ने इस डिवाइस में 1000 से अधिक वॉच फेस मिलता है। इस वॉच की कीमत 2000 रुपये से कम है। इसके अलावा ये डिवाइस 5 कलर ऑप्शन में भी मिलता है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Boat ने बोट वेव कॉल 2 स्मार्टवॉच के लॉन्च के साथ अपनी किफायती स्मार्टवॉच लाइनअप का विस्तार किया है। डिवाइस में एक चौकोर डायल है और यह मेटालिक और सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ आता है। इस डिवाइस को 2000 रुपये से कम कीमत में पेश किया गया है। इसमें आपको 5 दिनों की बैटरी लाइफ मिलती है। आइये, इस डिवाइस के बारे में जानते हैं। Boat Wave call 2 की कीमत Boat Wave call 2 स्मार्टवॉच 1,299 रुपये की कीमत के साथ आता है और इसे ऑर्किड हेज, एक्टिव ब्लैक, कूल ग्रे, चेरी ब्लॉसम और सिल्वर मेटल कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। बता दें कि स्मार्टवॉच 15 जुलाई से Amazon.in और Boat वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी। Boat Wave call 2 के स्पेसिफिकेशंस Boat वेव कॉल 2 में 1.83 इंच का एचडी डिस्प्ले है, जिसमें 240x284 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलती है। कहा जाता है कि वियरेबल का 2.5D घुमावदार डिस्प्ले सीधी धूप में अच्छी दृश्यता देता है। ये स्मार्टवॉच ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ आती है और इसमें 1000+ कस्टमाइज वॉच फेस हैं। Boat वेव कॉल 2 स्मार्टवॉच ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट के साथ आती है। इसका मतलब है कि यूजर सीधे स्मार्टवॉच से कॉल कर और रीसिव कर सकेंगे। मिलेंगे ये फीचर्स यह यूजर्स को 10 कॉन्टैक्ट को सहेजने की अनुमति देती है। Boat वेव कॉल 2 स्मार्टवॉच 700 से अधिक स्पोर्ट्स मोड देती है। यह हृदय गति सेंसर और SpO2 मॉनिटर के साथ आती है। स्मार्टवॉच एक दैनिक गतिविधि ट्रैकर के साथ आती है और यह नींद, चले गए कदम और कैलोरी का भी ट्रैक रख सकती है। वियरेबल IP67 रेटिंग के साथ आता है जो स्मार्टवॉच को धूल और पानी प्रतिरोधी बनाता है। Boat वेव कॉल 2 स्मार्टवॉच एक बार चार्ज करने पर 5 दिन तक का बैटरी बैकअप देने का वादा करती है।

Edited By: Ankita Pandey