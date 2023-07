boAT Smart Ring: हेल्थ का ख्याल रखेगी बोट की ये छोटी स्मार्ट रिंग, हर एक्टिविटी पर रखेगी 24 घंटे नजर

boAt’s first Smart Ring boAt स्मार्ट रिंग हेल्थ को अच्छे से ट्रैक करता है जो आमतौर पर स्मार्टवॉच और स्मार्टफ़ोन पर पाई जाती है। कंपनी का दावा है कि नई स्मार्ट रिंग में यूजर्स को अपने हेल्थ को ट्रैक करने में मदद करने के लिए कई हेल्थ फीचर्स हैं। सिरेमिक और मेटल से बने होने से यह काफी मजबूत भी है।

boAt Smart Ring announced in India as the first-ever smart ring from the brand

Your browser does not support the audio element.