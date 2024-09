Vivo V40e launched: 50MP फ्रंट कैमरा और 5500mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ वीवो का पतला फोन, चेक करें दाम

Vivo V40e फोन को 5500mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लाया गया है।

Vivo V40e को 28,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है-

The all-new vivo V40e is here! Get ready to elevate your experience and own this piece of luxury with exclusive online offers:

- 10% instant discount with HDFC & SBI Cards

- Flat 10% exchange bonus

- 6 months NO COST EMI

— vivo India (@Vivo_India) September 25, 2024