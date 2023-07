एंड्रॉइड और आईओएस डिवाइस के लिए YouTube पर मिला स्क्रीन लॉक फीचर, सिर्फ इन यूजर्स को मिलेगा फायदा

YouTube Screen Lock Feature यूट्यूब का नया स्क्रीन लॉक फीचर एंड्रॉइड और आईओएस डिवाइस पर चुनिंदा प्रीमियम ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। YouTube प्रीमियम ग्राहक होम पेज पर जाकर देख सकते हैं कि उन्हें इन्विटेशन मिला है या नहीं। कंपनी ने अपने YouTube एक्सपेरिमेंट पेज पर इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि यूजर्स 30 जुलाई तक इस फीचर को टेस्ट कर सकते हैं। ( फाइल फोटो-जागरण )

YouTube is experimenting with a new feature for its mobile app that would allow users to lock their screen

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं आपके लिए अच्छी खबर है। रिपोर्ट की मानें तो YouTube अपने मोबाइल ऐप के लिए एक नए फीचर का टेस्टिंग कर रहा है। नए फीचर के मुताबिक यूजर्स को यूट्यूब ऐप में लॉक स्क्रीन की सुविधा मिलेगी। कई बार हाथ से टच से वीडियो बीच में रुक जाती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी नया फीचर लेकर आ रही है। कंपनी ने अपने YouTube एक्सपेरिमेंट पेज पर इसकी घोषणा की है। सिर्फ इन यूजर्स को मिलेगा फायदा यूट्यूब का नया स्क्रीन लॉक फीचर एंड्रॉइड और आईओएस डिवाइस पर चुनिंदा प्रीमियम ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। YouTube प्रीमियम ग्राहक होम पेज पर जाकर देख सकते हैं कि उन्हें इन्विटेशन मिला है या नहीं। यूजर्स 30 जुलाई तक इस फीचर को टेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है, एक बार स्क्रीन लॉक हो जाने पर, केवल अनलॉक आइकन होगा जिसे सभी कंट्रोल को अनलॉक करने के लिए चुना जा सकता है। यह सभी स्क्रीन कंट्रोल जैसे प्ले/पॉज, फॉरवर्ड को लॉक कर देगा। YouTube पर लॉक स्क्रीन फीचर का ऐसे करें इस्तेमाल फ़ुल-स्क्रीन मोड में वीडियो देखते समय, स्क्रीन के ऊपरी लेफ्ट कोने में गियर आइकन पर टैप करें और लॉक स्क्रीन चुनें। YouTube का नया लॉक स्क्रीन फीचर 2020 में लॉन्च किए गए एक्सेसिबिलिटी नेटफ्लिक्स के समान है। नेटफ्लिक्स के मोबाइल ऐप ने स्क्रीन लॉक पेश किया, जो ग्राहकों को स्क्रीन के नीचे स्थित लॉक आइकन पर टैप करने की अनुमति देता है, जो प्ले और पॉज जैसे बटन को डिस्पले होने से एक्टिव कर देता है । एड ब्लॉकर इस्तेमाल करने वालों के लिए यूट्यूब ला रहा नया नियम YouTube एड ब्लॉकर के साथ प्रयोग कर रहा है, जहां फ्री-टियर यूजर्स को पॉप-अप दिखाया गया था जिसमें बताया गया था कि प्लेटफ़ॉर्म पर एड ब्लॉकर की अनुमति नहीं है। कुछ यूजर्स को एक और पॉप-अप का सामना करना पड़ रहा है जो कहता है कि एड-ब्लॉकर की अनुमति नहीं है लेकिन एक नई थ्री-स्ट्राइक पॉलिसी के बारे में बताया गया है।

Edited By: Anand Pandey