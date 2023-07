पॉलिसी उल्लंघन करने वाले 7 लाख से भी ज्यादा ट्वीट की रीच हुई सीमित, Twiiter ने किये ये बड़े बदलाव

पॉलिसी उल्लंघन करने वाले 7 लाख से भी ज्यादा ट्वीट की रीच हुई सीमित, Twiiter ने किये ये बड़े बदलाव

Twitter New Update ट्विटर ने हाल ही में मॉडरेशन पॉलिसी को अपडेट किया है। कंपनी ने Freedom of Speech Not Reach नामक एक नया अपडेट पेश किया है। ट्विटर के अनुसार 700000 से अधिक पोस्ट को यह लेबल प्राप्त हुआ है। ऐसे ट्वीट्स जो दूसरों को हिंसा या नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन ट्वीट्स को आने वाले हफ्तों में लेबल किया जाएगा।