Meta Threads ने क्रॉस किया 15 करोड़ का आंकड़ा, एक्टिव यूजर्स में आ रही कमी

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इंस्टाग्राम थ्रेड्स ने ऐप के 15 करोड़ साइन-अप को पार करते हुए अपने दूसरे सप्ताह में भी बढ़ोतरी का रिकॉर्ड बनाना जारी रखा है। एक रिसर्च और एनालिटिक्स फर्म Data.ai के अनुसार, केवल 10 दिनों में, मेटा द्वारा लॉन्च किए गए थ्रेड्स ने भी प्रति सप्ताह लगभग 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स के आंकड़े को बनाए रखा है। ऐप को 5 जुलाई को 100 से अधिक देशों में एंड्रॉइड और आईओएस पर लॉन्च किया गया था और जल्द ही एपल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर टॉप फ्री ऐप के चार्ट में अपना पोजीशन बना लिया है। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। रिकॉर्ड तोड़ यूजर्स को जोड़ रहा Meta Threads रिपोर्ट की माने तो टेक्स्ट आधारित सोशल मीडिया ऐप Meta Threads रिलीज के सात दिनों के भीतर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। हालिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि भारत में ऐप के यूजर्स की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जो लगभग 32 प्रतिशत होने का अनुमान है। भारत के बाद ब्राजील 22 फीसदी साइन-अप के साथ दूसरे स्थान पर है और अमेरिका 16 फीसदी साइन-अप के साथ दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेक्सिको और जापान में 8 और 5 प्रतिशत अकाउंट हैं। क्रॉस किया 100 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा रिपोर्ट के मुताबिक थ्रेड्स ने पोकेमॉन गो की तुलना में 5.5 गुना बेहतर परफॉर्म किया है। बता दें, ऐप ने पहले पांच दिनों में 100 मिलियन यूजर्स के आंकड़े को पर कर लिया है। इसने रिलीज के दो घंटे के भीतर 2 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया और सात घंटे में 10 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, जो 12 घंटों में 30 मिलियन तक पहुंच गया। एक्टिव यूजर्स में आ रही कमी यूजर्स एक ही Instagram अकाउंट के माध्यम से थ्रेड्स में लॉग इन कर सकते हैं और अपने थ्रेड्स पोस्ट में 500 अक्षरों तक के टेक्स्ट, चित्र, वीडियो (5 मिनट तक) और लिंक शेयर कर सकते हैं। यह ऐप दो अरबपतियों - एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। सेंसर टॉवर के डेटा का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐप पर बिताया जाने वाला औसत समय 20 मिनट से घटकर प्रतिदिन दस मिनट हो गया है।

