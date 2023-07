Threads से नहीं, Twitter की कमाई से परेशान हैं Elon Musk, खर्च जानकर हो जाएंगे हैरान

Elon Musk on Twitter Revenue ट्विटर के खर्चों को कम करने के लिए मस्क अधिग्रहण करने के बाद से लगातार कई फैसले ले रहे हैं। मस्क ने कहा कि विज्ञापन राजस्व में ~50% की गिरावट और भारी कर्ज के बोझ के कारण कंपनी काफी मुश्किलों का समाना कर रही है। भारी कर्ज का बोझ मस्क द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण करने के लिए उधार लिए गए पैसे से आया है।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। एलन मस्क (Elon Musk) को ट्विटर का अधिग्रहण किए हुए करीब 10 महीने हो गए हैं और यह एक उबाऊ सफर के अलावा और कुछ नहीं रहा है। पहले कुछ महीने कंपनी ने कर्मचारियों की छटनी करने में निकाल दिए। इसेक बाद एलन मस्क ने फ्री ब्लू टिक को छीन लिया और ट्वीटर ब्लू सब्सक्रिप्शन को पेश किया। अब मस्क ने एक ट्वीट में ट्विटर पर कुछ वित्तीय समस्याओं को स्वीकार किया है। आइए आपको पूरी खबर डिटेल से बताते हैं। रेवेन्यू को लेकर मुश्किल में पड़ा ट्विटर एक ट्वीट के जवाब में, मस्क ने कहा कि विज्ञापन राजस्व में ~50% की गिरावट और भारी कर्ज के बोझ के कारण कंपनी काफी मुश्किलों का समाना कर रही है। भारी कर्ज का बोझ मस्क द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण करने के लिए उधार लिए गए पैसे से आया है। मस्क ने बताया है कि ट्विटर वार्षिक ब्याज भुगतान में लगभग $1.5 बिलियन का भुगतान करता है। कंपनी ऐसे करती है कमाई इस साल की शुरुआत में मस्क ने लिंडा याकारिनो को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया था। मस्क और सीईओ लिंडा याकारिनो (Linda Yaccarino) ने पिछले महीने एक निवेशक प्रस्तुति में कहा था कि सोशल मीडिया कंपनी अब कंपनी के कारोबार को बढ़ाने के लिए वीडियो, क्रिएटर और वाणिज्य साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एक स्लाइड में कहा गया है कि ट्विटर पर बिताए गए समय में वर्टिकल वीडियो का हिस्सा 10% से अधिक है। स्मार्ट टीवी के लिए नया ऐप लाएगा ट्विटर मस्क ने यह भी घोषणा की थी कि स्मार्ट टीवी के लिए एक ट्विटर वीडियो ऐप भी आ रहा है। एक व्यक्ति को जवाब देते हुए जिसने कहा कि वह ट्विटर ऐप पर नहीं बल्कि स्मार्ट टीवी पर एक घंटे का वीडियो देखना पसंद करेगा, मस्क ने जवाब दिया था कि यह जल्द आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य कार्यकारी Google के साथ एक व्यापक साझेदारी के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिसमें विज्ञापन और ट्विटर के कुछ डेटा तक पहुंच शामिल होगी।

