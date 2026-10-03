क्या आपके घर में भी टंगा है पुराना कैलेंडर? तुरंत हटाएं वरना आ सकती है कंगाली
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में पुराना कैलेंडर रखना नकारात्मक ऊर्जा लाता है और तरक्की में बाधा डालता है। इसे ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है। वास्तु शास्त्र में घर की हर वस्तु को सही दिशा और स्थान पर रखने के नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि वास्तु के नियमों का पालन करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और व्यक्ति को जीवन में शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है।
अक्सर देखा जाता है कि कई लोग घर से पुराना कैलेंडर (Vastu Ttips For Calendar) नहीं हटाते और उसे दीवार पर ही टंगा रहने देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में पुराना कैलेंडर लटकाए रखने से परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं।
ऐसे में आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर पुराना कैलेंडर घर में क्यों नहीं रखना चाहिए? आइए, इस आर्टिकल में इसके पीछे के वास्तु कारणों को विस्तार से जानते हैं।
क्यों नहीं रखना चाहिए पुराना कैलेंडर?
पुराना कैलेंडर बीते हुए समय का प्रतीक होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर या ऑफिस में पुराना कैलेंडर टांगने से तरक्की में रुकावटें आती हैं और हर काम में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में पुराना कैलेंडर घर में नहीं रखना चाहिए।
इसके अलावा पुराना कैलेंडर घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे आपस में तनाव बढ़ता है और घर का माहौल अशांत हो जाता है।
कैलेंडर में न हों ऐसी तस्वीरें
वास्तु शास्त्र के अनुसार, कैलेंडर में हिंसक जानवरों, रोते या उदास चेहरों और युद्ध जैसी तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। इस तरह के चित्र घर में नकारात्मकता फैलाते हैं और परिवार के सदस्यों के जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकते हैं।
किस दिशा में लगाएं नया कैलेंडर?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूर्व दिशा में नया कैलेंडर लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से करियर और कारोबार में खूब तरक्की होती है।
इसके अलावा उत्तर दिशा में भी कैलेंडर लगाया जा सकता है। उत्तर दिशा कुबेर देव की मानी गई है। इसलिए इस दिशा में कैलेंडर लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं।
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