क्या आपके घर में भी टंगा है पुराना कैलेंडर? तुरंत हटाएं वरना आ सकती है कंगाली

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है। वास्तु शास्त्र में घर की हर वस्तु को सही दिशा और स्थान पर रखने के नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि वास्तु के नियमों का पालन करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और व्यक्ति को जीवन में शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है।

अक्सर देखा जाता है कि कई लोग घर से पुराना कैलेंडर (Vastu Ttips For Calendar) नहीं हटाते और उसे दीवार पर ही टंगा रहने देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में पुराना कैलेंडर लटकाए रखने से परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं।

ऐसे में आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर पुराना कैलेंडर घर में क्यों नहीं रखना चाहिए? आइए, इस आर्टिकल में इसके पीछे के वास्तु कारणों को विस्तार से जानते हैं। क्यों नहीं रखना चाहिए पुराना कैलेंडर? पुराना कैलेंडर बीते हुए समय का प्रतीक होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर या ऑफिस में पुराना कैलेंडर टांगने से तरक्की में रुकावटें आती हैं और हर काम में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में पुराना कैलेंडर घर में नहीं रखना चाहिए।