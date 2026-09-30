बिना किसी तोड़-फोड़ के जागेगा सोता हुआ भाग्य! घर में चुपचाप राजयोग एक्टिव करती हैं ये 5 दिव्य वस्तुएं

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में अपार सफलता, सुख-समृद्धि और शांति की चाह रखने वाले कई लोग राजयोग को जगाने के लिए कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और तरह-तरह के उपाय करते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र में यह ऊर्जा बिना किसी शोर-शराबे के बेहद शांत और सरल तरीके से एक्टिव की जा सकती है।

घर में राजयोग ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए आपको कोई तोड़-फोड़ या नक्शा बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही दिशा में रखी गई कुछ खास चीजें ही सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए काफी है। आइए जानते हैं वास्तु से जुड़ी ऐसी ही 5 दिव्य वस्तु, जो आपके घर में राजयोग की ऊर्जा को चुपचाप और स्थायी रूप से सक्रिय कर सकती है।

कामधेनु गाय प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 'कामधेनु' एक पवित्र पौराणिक गाय है। माना जाता है कि इस गाय का उद्भाव समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, जिस वजह से इन्हें गायों की माता भी कहा जाता है। कामधेनु एक दिव्य गाय जिनके शरीर में अलग-अलग देवताओं का वास है, जिन्हें प्रचुरता, पोषण और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कामधेनु गाय रखना बेहद शुभ माना जाता है। यह सिर्फ सजावटी वस्तु ही नहीं बल्कि दिव्य कृपा और समृद्धि का भी प्रतीक है। घर में कामधेनु गाय की मूर्ति को अपने घर या पूजा कक्ष के उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा में रखनी चाहिए। वास्तु के नजरिए से यह स्थान आध्यात्मिक विकास, समृद्धि और मानसिक शांति को बढ़ावा देने के साथ घर में राजयोग ऊर्जा को सक्रिय करता है।

स्वास्तिक सनातन परंपरा और वास्तु शास्त्र में स्वास्तिक का खास महत्व है। यह हर दिशा से देखने पर एक समान ही दिखाई देता है, इसलिए घर के वास्तु दोष को ठीक करने के लिए यह काफी लाभकारी माना जाता है। अगर घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ अष्ट धातु का स्वास्तिक लगाया जाए और द्वार के ठीक ऊपर मध्य भाग में तांबे का स्वास्तिक लगाता है, तो इससे सभी तरह की वास्तु से जुड़ी समस्या का निवारण होता है।

कई परंपराओं में स्वास्तिक को धन वृद्धि, गृह शांति, रोग निवारण, वास्तु दोष निवारण, भौतिक कामनाओं की पूर्ति, तनाव, अनिद्रा व चिंता से मुक्ति दिलाने का काम करती है। ज्योतिष विद्या में भी स्वास्तिक चिह्न को प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है।

गोमती चक्र वृक्ष गोमती चक्र प्राकृतिक रूप से निर्मित सर्पिल आकार का शंख है, जो गुजरात के द्वारका के गोमती नदी में पाया जाता है। भारतीय परंपराओं में इसे पवित्र माना जाता है और अक्सर इसे सुरक्षा और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। गोमती वृक्ष बनाने के लिए कई गोमती चक्रों को शाखाओं के आकार के धातु के तारों से जोड़ा जाता है और उन्हें वृक्ष का रूप दिया जाता है। यह घरों और ऑफिसों में उपयोग की जाने वाली एक वास्तु वस्तु है।

घर में गोमती चक्र रखने से वित्तीय स्थिरता आती है। इस पेड़ को अक्सर घरों में इसलिए भी रखा जाता है, ताकि दैनिक जीवन में भावनात्मक शांति की भावना को बढ़ावा मिले। ऐसा भी माना जाता है कि गोमती तनाव दूर करने के साथ मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। दक्षिणावर्ती शंख हिंदू धर्म में शंख को सबसे पूजनीय और पवित्र वस्तु में शामिल किया जाता है। हालांकि सभी तरह के शंखों को शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन वास्तु और सनातन परंपरा में दक्षिणावर्ती शंख को अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे कई नामों से बुलाया जाता है, जिनमें लक्ष्मी शंख, वलंपुरी शंख, दक्षिणावर्ती शंख, दाएं हाथ का शंख और दक्षिणावर्ती शंख शामिल है।

दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी शंख भी कहा जाता है। पवित्र ग्रंथों में इसे देवी लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। पूजा कक्ष में दक्षिणावर्ती शंख रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने के साथ शत्रुओं पर जीत हासिल होती है। यह शुभ शंख भगवान विष्णु, चंद्र देव, वरुण देव और सोम देव से भी जुड़ा माना जाता है।

कुबेर यंत्र हिंदू धर्म में भगवान कुबेर को धन के संरक्षक के देवता के रूप में पूजा जाता है। कुबेर यंत्र उनसे जुड़ा एक पवित्र ज्यामितीय यंत्र है। कई लोग आर्थिक स्थिरता लाने, घर परिवार में समृद्धि को आकर्षित करने और वातावरण को शुद्ध बनाने के उद्देश्य से घर में कुबेर यंत्र रखते हैं।