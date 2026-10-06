कहीं अनजाने में खुला टॉयलेट का दरवाजा आपकी जेब तो खाली नहीं कर रहा? वास्तु के ये नियम बचाएंगे बड़े नुकसान से

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का प्रत्येक हिस्सा ऊर्जा के प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं घर में शौचालय को ऐसा स्थान माना जाता है, जिसका उचित रख रखाव न करने पर घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो सकती है।

एक जरूरी सलाह यह है कि, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए। यह आदत न सिर्फ घर को साफ-सुथरा बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक समृद्धि के नुकसान को भी रोकती है। बाथरूम का खुला दरवाजा घर में कैसा असर दिखाता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार, शौचालय शौच क्रिया से संबंधित स्थान माना जाता है। इसका संबंध हमारे शरीर की अशुद्धियों को दूर करने से भी जुड़ा है, लेकिन यदि इनका स्थान या रखरखाव सही न किया जाए, तो ये नकारात्मकता का स्रोत भी बन सकते हैं।

ऐसा भी माना जाता है कि शौचालय स्थिर ऊर्जा का वाहक होता है, ऐसे में इसका दरवाजा खुला रहने पर घर के बाकी हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। बाथरूम का दरवाजा क्यों बंद रखना चाहिए? ऊर्जा की हानि को रोकता है

वास्तु शास्त्र के अनुसार, खुले शौचालय के दरवाजे से सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है, जिस वजह से घर में रहने वाले सदस्यों पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इससे प्रेरणा में कमी के साथ, आर्थिक हानि और सेहत से जुड़ी समस्याएं भी देखने को मिल सकती है।

आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद

कई वास्तु के जानकारों का मानना है कि, शौचालय का दरवाजा खुला रहने पर धन और समृद्धि खत्म हो सकती है। टॉयलेट का गेट बंद रखने से आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

सेहत में बेहतर सुधार

बंद शौचालय का दरवाजा रोगाणुओं और बदबू के फैलने को नियंत्रित करता है। यह वास्तु के उस सिद्धांत के अनुरूप है, जो घर में रहने के वातावरण को शुद्ध और संतुलित करने में मदद करता है।