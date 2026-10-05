वास्तु दोष से बाधित हो सकती है शारदीय नवरात्र की पूजा, कलश स्थापना से पहले घर को ऐसे करें दोषमुक्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2026) की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। इस अवधि के दौरान मां दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवी की आराधना करने से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं।

शारदीय नवरात्र की शुरुआत से पहले ही लोग मां दुर्गा के आगमन की तैयारियों में जुट जाते हैं। लोग अपने घर और मंदिर की सफाई करते हैं, जिससे मां दुर्गा का वास हो और पूजा सफल हो सके। अगर घर में वास्तु दोष है, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले घर के वास्तु दोषों को दूर किया जाए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए वास्तु शास्त्र में कई विशेष उपाय बताए गए हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि घर का वास्तु दोष कैसे दूर करें।