Shardiya Navratri 2026: इस बार 10 दिनों तक होगी मां की आराधना, कब है महाअष्टमी और महानवमी?

जागरण संवाददाता, देहरादून। सुख-समृद्धि और खुशहाली का संकेत लेकर इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। शारदीय नवरात्र की शुरुआत रविवार, 11 अक्टूबर से हो रही है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार को नवरात्र आरंभ होने पर मां दुर्गा का वाहन हाथी होता है, जिसे सुख-समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है।

20 अक्टूबर को दशहरा

इस बार मां की आराधना नौ नहीं, बल्कि 10 दिन की होगी। सप्तमी तिथि दो दिन रहने के कारण नवरात्र की अवधि एक दिन बढ़ गई है। 19 अक्टूबर को अष्टमी व महानवमी और 20 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के साथ दशहरा मनाया जाएगा।