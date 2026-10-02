नवरात्र से दीवाली तक सिर्फ ₹50000 में शुरू करें ये 5 फेस्टिव सीजन बिजनेस, न लाइसेंस न महंगे इंटीरियर वाली दुकान! घर से हो जाएगा शुरू

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| नवरात्र, दशहरा, करवा चौथ, धनतेरस और दीवाली का सीजन छोटे कारोबारियों के लिए साल का सबसे बड़ा कमाई वाला समय माना जाता है। इस दौरान कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं जिनकी बाजार मांग में अचानक तेजी से उछाल आ जाता है। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट और बिना महंगे इंटीरियर वाली दुकान के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फेस्टिव सीजन बिजनेस अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन दिनों कौन से बिजनेस सफल हो सकते हैं?

पूजा सामग्री और फेस्टिव किट का बिजनेस नवरात्र और दीवाली के दौरान पूजा सामग्री की मांग तेजी से बढ़ती है। अगरबत्ती, कपूर, घी के दीपक, रूई की बत्ती, चुनरी, नारियल, कलश, रोली, मौली और पूजा थाली जैसी चीजों को एक किट के रूप में बेचकर बेहतर कमाई की जा सकती है।

करीब ₹20,000 से ₹50,000 के इन्वेस्टमेंट से यह काम शुरू किया जा सकता है। आप स्थानीय बाजार, कॉलोनी के गेट, मंदिरों के आसपास और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिक्री की जा सकती है। त्योहारों के दौरान इन प्रोडक्ट्स पर अच्छा मार्जिन मिलता है।

ड्राई फ्रूट और गिफ्ट पैकिंग बिजनेस दीवाली पर ड्राई फ्रूट और गिफ्ट हैम्पर की मांग सबसे ज्यादा रहती है। बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और अंजीर जैसे उत्पाद थोक बाजार से खरीदकर सुंदर दिखने वाली पैकिंग में बेचे जा सकते हैं। अगर पैकेजिंग और ब्रांडिंग अच्छी हो तो हर बॉक्स में 15 से 30 फीसदी तक का मार्जिन मिल सकता है। ₹50,000 के इन्वेस्टमेंट से यह बिजनेस शुरू किया जा सकता है। कॉरपोरेट गिफ्टिंग और रेसिडेंशियल सोसायटियां इसके बड़े ग्राहक बन सकते हैं।

सजावट और लाइटिंग आइटम नवरात्र-दीवाली पर घरों, दुकानों और ऑफिसों की सजावट के लिए LED लाइट, रंगोली स्टिकर, ऑर्टिफिशियल फूल, वॉल डेकोरेशन और फेयरी लाइट की मांग बढ़ जाती है। इन उत्पादों को दिल्ली, जयपुर, सूरत या स्थानीय थोक बाजारों से खरीदकर बेचा जा सकता है। ₹30,000 से ₹1 लाख के निवेश में यह कारोबार शुरू किया जा सकता है। त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने से बिक्री तेजी से होती है।

होम मेड नमकीन, मिठाई और स्नैक्स त्योहारों में लोग बड़ी मात्रा में मिठाई और नमकीन खरीदते हैं। अगर आपके पास फूड प्रोडक्ट्स बनाने का अनुभव है तो घर से ही नमकीन, चिवड़ा, मठरी, लड्डू, शक्करपारे या अन्य स्नैक्स तैयार कर बेच सकते हैं। कम निवेश में शुरू होने वाला यह बिजनेस अच्छा मार्जिन दे सकता है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और स्थानीय डिलीवरी नेटवर्क के जरिए ऑर्डर लिए जा सकते हैं। हालांकि बड़े स्तर पर कारोबार के लिए FSSAI से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है।