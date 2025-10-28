Vastu Tips: घर में सदा चाहते हैं लक्ष्मी जी का वास, तो अपनाएं ये वास्तु टिप्स

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। घर व कार्यक्षेत्र में वास्तु नियमों का ध्यान रखने से खुशनुमा माहौल बना रहता है। इसके लिए हर दिशा में वास्तु नियमों का ध्यान जरूरी है। अगर आप धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको ये वास्तु टिप्स जरूर अपनाने चाहिए। इन वास्तु उपायों को अपनाने से आपको कभी दरिद्रता का भी सामना नहीं करना पड़ता। चलिए जानते हैं लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए कुछ वास्तु उपाय।

नहीं होगी आर्थिक तंगी वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार, आप घर की उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में धन या तिजोरी या आभूषण आदि रख सकते हैं। ऐसा करने से जातक पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही आप इस दिशा में माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से धन के योग बनने लगते हैं और धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है।

मुख्य द्वार पर करें ये काम माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर 'ओम', 'स्वास्तिक', 'कलश' या 'शंख' जैसे शुभ चिन्ह बनाने चाहिए और गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही रोजाना शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक भी जरूर जलाएं, जो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का एक बेहतरीन उपाय है।