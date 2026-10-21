सावधान! मुख्य दरवाजे की चौखट पर कभी न रखें ये 4 चीजें, छिन सकती है परिवार की सुख-शांति

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार और उसकी 'दहलीज' या चौखट का विशेष महत्व होता है। घर की दहलीज हमारे घर की सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा की रक्षक होती है। इस वजह से इस स्थान के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है।

जिस तरह से आपके घर के अन्य स्थानों के लिए वास्तु बहुत जरूरी होता है, वैसे ही आपको घर की चौखट के लिए वास्तु के सही नियमों का पालन करना चाहिए जिससे घर की समृद्धि बनी रहे और घर के लोगों के जीवन में समस्याएं न आएं।

वास्तु बताता है कि आपको घर की चौखट पर गलती से भी कुछ चीजें नहीं रखनी चाहिए। ये आपके लिए समस्यायों का कारण बन सकती हैं और वास्तु दोष को आमंत्रित करती हैं। आइए जानें इसके बारे में यहां विस्तार से।

चौखट पर न रखें पैर आपको कभी भी मुख्य द्वार की चौखट पर पैर रखकर निकलना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐसा स्थान होता है जहां से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। ऐसे में चौखट पर पैर रखना माता लक्ष्मी का अपमान करने जैसा होता है। आप जब भी घर के भीतर या बाहर प्रवेश करें चौखट पर पैर न रखें और न ही कभी चौखट पर बैठें। घर की दहलीज को हमेशा साफ और खुला रहना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी का प्रवेश हो सके।

चौखट पर न रखें जूते-चप्पल कई बार जाने अनजाने में आप घर की चौखट या दहलीज पर जूते या चप्पल रख देते हैं। ऐसा करना वास्तु के अनुरूप नहीं माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो अपनी इस आदत को तुरंत ही बदल दें, जिससे आपके जीवन में किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव न हो। चौखट पर जूते रखना माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। इसलिए आपको कभी भी चौखट पर जूते-चप्पल नहीं रखने चाहिए।