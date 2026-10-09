अगर हाथ से बार-बार छूटकर गिरती हैं ये 4 चीजें, तो वास्तु शास्त्र में छिपा है बहुत बड़ा अशुभ संकेत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें विभिन्न चीजों से जुड़े संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। घर में काम करते समय अक्सर कुछ चीजें हाथ से गिर जाती हैं, जिन्हें हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथ से नमक, दूध और पूजा का सामान गिरना शुभ होता है या अशुभ? क्या यह किसी अनहोनी की ओर इशारा करता है?

इन चीजों के गिरने से मिलने वाले संकेतों के बारे में वास्तु शास्त्र में विस्तार से बताया गया है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि दूध, नमक, तेल और पूजा की सामग्री हाथ से गिरने पर क्या संकेत मिलते हैं।

नमक हाथ से नमक का गिरना वास्तु शास्त्र में अशुभ बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में नमक का संबंध शुक्र और चंद्रमा ग्रह से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हाथ से बार-बार नमक गिर रहा है, तो यह आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और पारिवारिक रिश्तों में दूरियां आने के संकेत देता है। साथ ही इससे वास्तु दोष भी उत्पन्न हो सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव परिवार के सदस्यों पर पड़ता है।

दूध दूध का संबंध चंद्रमा से है, जो मन और शांति का कारक है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, दूध का उबलकर गिरना शुभता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन गलती से हाथ से दूध का गिरना अशुभ माना जाता है। यह धन हानि का संकेत देता है। साथ ही इससे व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो सकता है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव की समस्या बनी रहती है।

पूजा की थाली का गिरना वास्तु शास्त्र के अनुसार, हाथ से पूजा की थाली का गिरना अशुभ संकेत माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि पूजा के दौरान कोई कमी रह गई है या व्यक्ति के मन में एकाग्रता की कमी है। इसलिए पूजा करने से पहले सामग्री को पहले ही एकत्रित कर लें और मन को शांत रखें। पूजा की थाली का गिरना किसी कार्य में बाधा आने और पारिवारिक कलह का संकेत भी माना जाता है।