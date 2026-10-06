घर की तिजोरी भर देगा क्रिस्टल ट्री! बस सही दिशा में रखें और देखें वास्तु का चमत्कार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु शास्त्र में घर की सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। इन्हीं में से एक है क्रिस्टल ट्री रखना जिसे धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि घर में क्रिस्टल ट्री को सही दिशा में रखने से ऊर्जा का प्रवाह अच्छा बना रहता है और किसी भी तरह का वास्तु दोष दूर होता है।

यह आर्थिक लाभ प्रदान करता है और ऊर्जा को प्रभावित करता है। इसी वजह से आजकल कई लोग इसे अपने घर या ऑफिस की सजावट का हिस्सा बना रहे हैं। हालांकि, केवल क्रिस्टल ट्री रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वास्तु के अनुसार इसकी दिशा और स्थान भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप भी धन-समृद्धि और गुड लक के लिए घर में क्रिस्टल ट्री रखते हैं तो इसकी सही दिशा के बारे में जरूर जानें।

क्रिस्टल ट्री रखने की सही दिशा वास्तु शास्त्र में क्रिस्टल ट्री को एक खास जगह पर रखने से ही इसके पूरे लाभ मिलते हैं। घर में दक्षिण-पूर्व दिशा को धन-दौलत, उत्तर-पूर्व को आध्यात्मिक और पूर्व दिशा को तरक्की और नई शुरुआत से जोड़ा जाता है।

आप घर में क्रिस्टल ट्री को अलग-अलग दिशाओं में रख सकते हैं। अगर आप पैसों की तंगी दूर करना चाहते हैं, तो इसे घर की उत्तर-पश्चिम दिशा में रखें। वहीं घर के सदस्यों की सेहत अच्छी रखने के लिए आपको क्रिस्टल ट्री हमेशा पूर्व दिशा में रखना चाहिए।

घर में क्रिस्टल ट्री रखने के फायदे हम सभी अपने घरों में शांति और सकारात्मक माहौल चाहते हैं और इसके लिए घर में रखी कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ऐसे ही घर में यदि आप क्रिस्टल ट्री रखते हैं तो ये अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर से किसी भी बुरी ऊर्जा को दूर रखता है।

सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है सही वास्तु का एक मुख्य काम पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करना माना जाता है। यही बात क्रिस्टल ट्री वास्तु पर भी लागू होती है, जो नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है और हमारे घरों में पॉजिटिव एनर्जी का संतुलन बनाए रखता है।