Vastu Tips: नए साल से पहले घर से बाहर करें ये चीजें, ताकि परिवार में बनी रहे खुशहाली

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत में अब बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल में घर-परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहे, तो इसके लिए आप कुछ वास्तु टिप्स (Vastu Tips) अपना सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको नए साल से पहले किन चीजों को अपने घर से बाहर कर देना चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घर से हटाएं ये चीजें नए साल की शुरुआत से पहले आप अपने घर में पड़ी पुरानी व बेकार चीजों जैसे फर्नीचर या जंग लगे लोहे के सामान आदि को हटा सकते हैं। ये चीजें नकारात्मकता को बढ़ा सकती हैं, जिसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर भी पड़ता है। साथ ही वास्तु शास्त्र में माना गया है कि घर में कभी भी बेकार पड़े जूतों और बंद घड़ी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चीजें दुर्भाग्य को बढ़ावा देती हैं।

(Picture Credit: Freepik) (AI Image) मिल सकते हैं नकारात्मक परिणाम वास्तु शास्त्र में यह माना गया है कि घर में खंडित देवी-देवताओं की मूर्ति रखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह सकारात्मक परिणाम की जगह आपको नकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं। ऐसे में आपको क्षमा-याचना करते हुए इन मूर्तियों को किसी बहती हुई साफ नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे आप दोष से बचे रहते हैं।

तुरंत बाहर करें ऐसे बर्तन रसोई को लेकर भी वास्तु शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं, जिसके अनुसार, किचन में आपको टूटे-फूटे या चटके हुए बर्तन रखने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास बढ़ने लगता है। ऐसे में नए साल से पहले इस बर्तनों को घर से बाहर जरूर कर दें।