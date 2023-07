Tulsi Plant: उपहार में देना चाहते हैं तुलसी का पौधा, तो जान लें इसके वास्तु नियम

Tulsi Plant सनातन धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। कई घरों में इसकी नियमित रूप से पूजा की जाती है। तुलसी का पौधा रख में रखने के अनगिनत लाभ हैं। धार्मिक महत्व के साथ-साथ यह पौधा औषधीय गुणों से भी भरपूर है। लेकिन अगर आप किसी को तुलसी का पौधा उपहार के तौर पर देना चाहते हैं तो पहले इसके कुछ वास्तु नियम जान लें।

vastu tips for tulsi तुलसी के वास्तु नियम।

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Tulsi Plant: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है। यही कारण है कि तुलसी का पौधा लगभग सभी हिंदू परिवारों में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया जाता है। तुलसी की पत्ती, जड़ और बीज सभी गुणों से भरे हैं। वहीं, वास्तु के अनुसार भी घर में तुलसी का पौधा रखना बहुत शुभ माना गया है। अगर आप किसी को कोई विशेष उपहार देना चाहते हैं तो इसके लिए तुलसी का पौधा एक बेहतर विकल्प है। लेकिन वास्तु में तुलसी उपहार के रूप में देने के कुछ नियम भी बातए गए हैं। आइए जानते हैं वह वास्तु नियम। तुलसी उपहार में देने के लाभ तुलसी का पौधा किसी को उपहार के रूप में देना शुभ माना गया है। तुलसी उपहार में देने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं। साथ ही इससे उपहार लेने वाले व्यक्ति के घर में समृद्धि के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी का पौधा हवा को शुद्ध करने और घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाने में मदद करता है। इन बातों का रखें ध्यान किसी को उपहार के रूप में तुलसी देते समय इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी का पौधा कभी भी एकादशी या रविवार के दिन किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। क्योंकि इन दिनों में तुलसी का स्पर्श वर्जित माना गया है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। तुलसी का पौधा किसी गमले में लगाकर ही उपहार में देना चाहिए। वास्तु के अनुसार, घर में तुलसी का पौधा ईशान कोण में रखने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

Edited By: Suman Saini