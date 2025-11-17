ऐसे गुरु, जिनकी प्रेरणा से बदल गया लाखों लोगों का जीवन; यहां पढ़ें सत्य साईं बाबा की अनूठी जीवनगाथा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। इस समय श्री सत्य साईं बाबा का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। उनकी सार्वभौमिक शिक्षाओं में से प्रमुख शिक्षा थी कि "सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो।" धर्म, राष्ट्रीयता, जाति और पंथ से परे उनका यह दर्शन था, जो मानवता एकीकरण, करुणा और निस्वार्थता की भावना से जीने का आह्वान था।

यही कारण है कि वह एक मानवतावादी आध्यात्मिक महापुरुष थे। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी नामक छोटे से गांव से उन्होंने प्रेम, सेवा और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर की अनुभूति पर आधारित एक वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन को प्रेरित किया। उनका संदेश केवल उपदेशों तक ही सीमित नहीं था, यह उनके कर्म में भी परिलक्षित होता था।

उन्होंने विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले निःशुल्क सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल, निश्शुल्क मूल्य-आधारित शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान और सूखाग्रस्त गांवों में विशाल जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू कीं, क्योंकि मानवता की सेवा ही उनकी सर्वोच्च पूजा थी।जब सत्य साईं बाबा ने कहा, "सभी से प्रेम करो," तो उनका तात्पर्य बिना किसी अनुबंध या अपेक्षा के प्रेम से था, जिसे निस्स्वार्थ प्रेम कहते हैं।

उन्होंने लोगों से व्यक्तिगत पसंद-नापसंद से परे जाकर प्रत्येक प्राणी में निहित दिव्यता को पहचानने का आग्रह किया। साईं अक्सर कहा करते थे, "केवल एक ही जाति है - मानवता की जाति; केवल एक ही धर्म है - प्रेम का धर्म"। घृणा और भय से लगातार आक्रांत विश्व में सार्वभौमिक प्रेम का उनका आह्वान एक औषधि की तरह था। साईं बाबा गरीबों-अमीरों, आस्थावान-संशयी, बीमार-स्वस्थ सभी को प्रेम करते थे। उनके लिए सभी उनकी संतान थे।

साईं बाबा का जीवन्मंत्र "सभी की सेवा" जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सेवा को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रेरित किया। किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर को अर्पित करने के लिए। उन्होंने बताया कि चाहे भूखों को भोजन कराना हो, वंचितों को शिक्षित करना हो, वृद्धों की देखभाल करनी हो, निःस्वार्थ सेवा का हर कार्य हमें अपने दिव्य स्वरूप के करीब लाता है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि सेवा करने वाले हाथ प्रार्थना करने वाले होठों से भी पवित्र होते हैं।

सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी मनाते हुए, उनके संदेश की प्रासंगिकता अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। वैश्विक अनिश्चितता, संघर्ष और पर्यावरणीय संकट के इस समय में, "सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो" का उद्देश्य, करुणा और शांति के साथ जीवन को एक सकारात्मक दिशा देना है। सभी में ईश्वर का दर्शन करके, विनम्रता से सेवा करके और प्रतिदिन प्रेम के मार्ग पर चलना ही सत्य साईं के मार्ग पर चलना है।

साईंबाबा ने अपने एक उपदेश में कहा था कि मन की चंचलता का अनुसरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, मन को जहां चाहे दौड़ने दो। बस, ध्यान रहे कि उसके पीछे मत भागो। यह जानने की कोशिश मत करो कि वह कहां जा रहा है! फिर वह कुछ देर अपनी मर्ज़ी से भटकेगा; जल्द ही थककर, अंततः तुम्हारे पास वापस आ जाएगा! मन उस छोटे बच्चे की तरह है, जिसे कुछ भी नहीं पता।

चूंकि मां उसके पीछे-पीछे चल रही है और उसे वापस बुला रही है, इसलिए उसे किसी भी दिशा में आगे बढ़ने का साहस और आत्मविश्वास मिलता है, लेकिन अगर मां बच्चे के पीछे न भागे और चुपचाप अपने कदम पीछे खींच ले, तो बच्चा भी स्वतः ही मां के पास वापस दौड़ जाएगा! इसलिए मन की चंचलता की परवाह मत करो। जो नाम और रूप तुम्हें सबसे प्रिय हो, उसका स्मरण और ध्यान उसी प्रकार करते रहो, जिस प्रकार तुम अभ्यस्त हो। इस प्रकार तुम एकाग्रचित्त हो जाओगे। तुम अपने हृदय की इच्छा को प्राप्त कर लोगे।

सत्य साईं का कहना था, जब हम मन को ऐसा काम देते हैं, जिससे वह हमेशा व्यस्त रहता है, तो मन हमें परेशान नहीं करता। कभी-कभी लोग एक बंदर को पकड़ लेते हैं, जो पेड़ पर ऊपर-नीचे, उछलने-कूदने की आदत रखता है। अगर हम बंदर को एक जगह पर रखें, तो वह ऐसी ही हरकतें करता रहता है। इसलिए बंदरों का प्रशिक्षक हर घर के सामने भीख मांगने जाता है और बंदर को खंभे पर ऊपर-नीचे जाने का आदेश देता है। इसी तरह, मन भी एक बंदर की तरह है। इसलिए इस "बंदर" को कुछ ध्यान लगाने वाला काम सौंपा जाना चाहिए।

अगर हम पहले कदम के तौर पर ध्यान में बैठते हैं, तो यह बंदर मन हमारे नियंत्रण में नहीं रहेगा। इसलिए, हमें ध्यान में बैठकर इस बंदर मन को एक पहरेदार का दायित्व देना चाहिए, जो देखता है कि कौन अंदर आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है। अगर हम मन को पहरेदार की ज़िम्मेदारी सौंपते हैं, और यह "बंदर" वहां नाक की नोक पर बैठकर सांसों पर नज़र रखता है, तो जब हम सांस लेते हैं तो " सो" और जब हम सांस छोड़ते हैं तो " अहम" कहते हैं, यह प्रक्रिया चलती रहती है और बंदर सांसों को अंदर-बाहर आते-जाते देखने में व्यस्त रहता है। आंखें आधी खुली रखें और नाक के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करें।

बाएं नथुने से श्वास लें, दाएं अंगूठे से दाएं नथुने को बंद करें। जैसे ही श्वास अंदर जाए, " सो " (अर्थात 'वह') का उच्चारण करें; फिर दाएं नथुने से श्वास छोड़ें, बाएं नथुने को बंद करें। जैसे ही श्वास बाहर जाए, "अहम" (अर्थात 'मैं') का उच्चारण करें। धीरे-धीरे और सचेतन रूप से श्वास लें और छोड़ें, वह और मैं (स्वयं) की पहचान के प्रति सचेत रहें, जिसका वह दावा करता है, जब तक कि श्वास और जागरूकता एक अनदेखी प्रक्रिया में विकसित न हो जाएं। मन को एक पहरेदार की तरह रखें, ताकि आने-जाने वाली श्वासों पर ध्यान दिया जा सके, आंतरिक कान से श्वास द्वारा फुसफुसाए गए " सोहम् " को सुना जा सके और अपने दिव्य होने के दावे को देखा जा सके, जो ब्रह्मांड का मूल है।

सत्य साईंबाबा ने अपने प्रवचनों में अद्वैत दर्शन का मर्म समझाया था। एक प्रवचन में वह कहते हैं, दीपोत्सव में हम दीपों की एक पंक्ति रखते हैं और एक दीप से बाकी सभी दीपक जलाते हैं। एक ज्योति से हम असंख्य अन्य ज्योतियां जला सकते हैं। जो ज्योति प्रज्वलित होती है उसे परब्रह्म ज्योति (शाश्वत, सार्वभौमिक ज्योति) कहते हैं और जो ज्वालाएं प्रज्वलित होती हैं, उन्हें जीवन ज्योति (व्यक्तिगत, विशिष्ट ज्योति) कहते हैं।

अंततः, जो ज्योति प्रज्वलित होती है और जो ज्वालाएं प्रज्वलित होती हैं, वे एक ही होती हैं। अंततः, इन दोनों ज्वालाओं को एक ही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्म को जानता है, वह अंततः स्वयं ब्रह्म हो जाता है-"ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति"। शरीर में जो आत्मा है, वह भी ज्योति है, जो ब्रह्म की ज्योति से प्रदीप्त है। यह शरीर बदलता रहता है, लेकिन ज्योति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण - आपके पास पानी से भरा एक टब है।

यदि कोई इस टब से पानी से एक गिलास भरकर निकालता रहे, तो एक समय ऐसा आएगा, जब टब में पानी नहीं रहेगा। एक स्थान पर हमने रेत से भरा एक ट्रक डाल दिया है। यदि प्रत्येक व्यक्ति रेत से भरी एक टोकरी ले जाए, तो अंततः रेत नहीं बचेगी। लेकिन, एक ही ज्योति से, कोई लाख ज्योति जला सकता है और फिर भी मूल ज्योति बनी रहेगी।

इसलिए यह परम ज्योति (ज्वाला) क्षीण या विनाश से नहीं गुजरती- "क्षीण पुण्ये मर्त्यलोकं विसंति"। इसलिए ऐसी ज्योति पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यदि आपका कोई पसंदीदा रूप है, कोई भी रूप आपने हृदय में धारण किया है, तो आप उस रूप को ज्योति में रखें। ध्यान का सर्वोत्तम रूप है कि जिस रूप की मैं आराधना करता हूं, वह ज्योति (ज्वाला) में है और वह ज्योति सब में है।

ज्योति व प्रकाश के माध्यम से ध्यान की तकनीक की शिक्षा उन्होंने अपने अनुयायियों को दी। उन्होंने कहा आध्यात्मिक साधना के पहले चरण में प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान के लिए निर्धारित करें, और जैसे-जैसे आपको आनंद की अनुभूति हो, समय को बढ़ाते जाएं। इसे भोर से पहले के घंटों में करें। यह बेहतर है, क्योंकि नींद के बाद शरीर तरोताजा हो जाता है, और दिन के कामों का आप पर असर नहीं होता है।

सामने एक खुली, स्थिर और सीधी लौ वाला दीपक या मोमबत्ती रखें। मोमबत्ती के सामने कमलासन में या किसी अन्य आरामदायक बैठने की स्थिति में बैठें। कुछ देर तक लौ को स्थिर रूप से देखें, और आंखें बंद करके अपनी भौंहों के बीच अपने अंदर की लौ को महसूस करने का प्रयास करें। इसे अपने हृदय कमल में उतर जाने दें, मार्ग को प्रकाशित करते हुए।

जब यह हृदय में प्रवेश करें, तो कल्पना करें कि कमल की पंखुड़ियां एक-एक करके खुल रही हैं। हर विचार, भावना और भाव को प्रकाश में नहला रही हैं और इस प्रकार उनसे अंधकार दूर हो रहा है। अंधकार को छिपने की कोई जगह नहीं है। ज्योति का प्रकाश व्यापक और उज्ज्वल होता जाता है। इसे अपने अंगों में व्याप्त होने दें। अब वे अंग कभी भी अंधकारमय, संदिग्ध और दुष्ट कार्यों में लिप्त नहीं हो सकते; वे प्रकाश और प्रेम के साधन बन गए हैं।

जैसे ही प्रकाश जीभ तक पहुंचता है, झूठ उसमें से गायब हो जाता है। इसे आंखों और कानों तक पहुंचने दें और उन सभी अंधकारमय इच्छाओं को नष्ट कर दें जो उन्हें संक्रमित करती हैं और जो आपको विकृत दृश्यों और बचकानी बातचीत की ओर ले जाती हैं। अपने मस्तिष्क को प्रकाश से भर दें और सारे बुरे विचार उससे दूर भाग जाएंगे। कल्पना करें कि प्रकाश भीतर और भी अधिक तीव्रता से व्याप्त है।

इसे अपने चारों ओर चमकने दें और इसे अपने से निरंतर विस्तृत होते हुए वृत्तों में फैलने दें, अपने प्रियजनों, सगे-संबंधियों, मित्रों, शत्रुओं, प्रतिद्वंद्वियों, अजनबियों, सभी जीवित प्राणियों, पूरे विश्व को अपने में समाहित कर लें। जल्द ही एक ऐसा समय आएगा, जब आप अंधकारमय और बुरे दृश्यों का आनंद नहीं ले पाएंगे, अंधकारमय और भयावह कहानियों की लालसा नहीं कर पाएंगे, घटिया, हानिकारक, जानलेवा विषैले भोजन और पेय की लालसा नहीं कर पाएंगे, गंदी और अपमानजनक चीज़ों को नहीं छू पाएंगे, बदनामी और चोट पहुंचाने वाली जगहों के पास नहीं जा पाएंगे, या किसी के भी विरुद्ध कभी भी कोई षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे। ध्यान का प्रतिदिन नियमित अभ्यास करें। अन्य समय में ईश्वर का नाम जपें और उनकी शक्ति, दया और उदारता के प्रति सदैव सचेत रहें

एक तीर्थ बन गया है पुट्टपर्थी सत्य साईं बाबा ने आंध्रप्रदेश के एक छोटे से गांव पुट्टपर्थी गांव में 23 नवंबर, 1926 को जन्म लिया था, जिनका नाम सत्यनारायण राजू रखा गया था। अब यह एक जिला मुख्यालय है और पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। जबकि 20वीं सदी के आरंभ में, पुट्टपर्थी चित्रवती नदी और पथरीली पहाड़ियों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जो चींटियों के टीलों से भरा था। साईंबाबा ने अपने सेवामय अध्यात्म से यहां के भौतिक और आंतरिक विकास को विस्तारित किया।

जब 13 साल की उम्र में युवा सत्य ने घोषणा की कि वे मानव सेवा के लिए आए हैं, तो उनकी मां ईश्वरम्मा को डर था कि कहीं लोग उन्हें उनके छोटे से गांव से दूर न ले जाएं। लेकिन उन्होंने मां को आश्वस्त किया कि वे पुट्टपर्थी कभी नहीं छोड़ेंगे। यह गांव हमेशा के लिए उनका घर और उनके कार्यों का केंद्र बना रहेगा। अपने वचन के अनुसार, वे वहीं रहे और उन्होंने अपने जन्मस्थान को लाखों लोगों के लिए एक आश्रय स्थल में बदल दिया।

मां ईश्वरम्मा चाहती थीं कि पुट्टपर्थी में एक छोटा-सा स्कूल हो, ताकि गांव के बच्चे धूप और बारिश में लंबी दूरी तय किए बिना सीख सकें, बीमारों के लिए एक अस्पताल हो, और उन लोगों के लिए पीने का पानी हो, जो चिलचिलाती धूप में एक घड़ा पानी के लिए मीलों पैदल चलते थे।

सत्य साईं बाबा ने मां की तीनों इच्छाओं की पूर्ति की: उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर और डाक्टरेट स्तर तक निश्शुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षा केंद्र, निश्शुल्क चिकित्सा वाले सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल तथा पेयजल परियोजनाओं की स्थापना की। एक मां की इच्छा मानवता के उत्थान का एक प्रतीक बन गई।

सत्य साईं बाबा के कार्यों एवं यश के कारण पुट्टपर्थी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। दुनिया के साधक और राजनेता, विनम्र और विद्वान, समान रूप से उनकी उपस्थिति और सेवा परियोजनाओं से आकर्षित होकर यहां आते। यह गांव उनके मिशन का जीवंत केंद्र बन गया। पुट्टपर्थी केवल वह स्थान नहीं था, जहां सत्य साईं का जन्म हुआ था; यह वह स्थान है जहां उनके संदेशों ने आकार लिया और जहां वह आज भी सांस ले रहा है।

अब यह गांव स्कूलों, अस्पतालों, छात्रावासों, संग्रहालयों, सौर ऊर्जा संयंत्रों और सार्वजनिक सेवाओं से भरपूर एक आत्मनिर्भर बस्ती में बदल गया है। ये सभी कार्य बिना किसी दान के निःशुल्क संचालित होते हैं। प्रशांति निलयम सत्य साईं बाबा के निस्वार्थ सेवा की भावना को आगे बढ़ा रहा है। यह स्वयंसेवी दल वहां आने वाले तीर्थयात्रियों की सेवा और संपूर्ण व्यवस्था का कार्य देखता है।

प्रशांति निलयम में सेवा इसकी तीन शाकाहारी कैंटीनों - दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय और पश्चिमी कैंटीन - से शुरू होती है। मौन और कृतज्ञतापूर्वक तैयार और परोसे गए भोजन को भोजन की बजाय प्रसाद माना जाता है।इस साल पुट्टपर्थी में धूमधाम से सत्‍य साईं बाबा जन्मशताब्दी मनाई जा रही है।