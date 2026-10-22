शरद पूर्णिमा पर 16 कलाओं से पूर्ण होता है चंद्रमा, पूजा करने से मिलता है 16 गुना फल! पढ़ें धार्मिक महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस रात चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा करना, उसकी चांदनी में बैठना और मां लक्ष्मी की आराधना करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने से सुख-समृद्धि मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। आइए जानते हैं चंद्रमा की 16 कलाओं का धार्मिक महत्व और शरद पूर्णिमा की रात पूजा करने व्‍यक्ति के जीवन में आने वाले प्रभावों के बारे में।

चंद्रमा की 16 कलाओं का क्या है महत्व? हिंदू धर्म में चंद्रमा की 16 कलाओं को पूर्णता, शीतलता, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में दिखाई देता है। इसी कारण शरद पूर्णिमा को विशेष रूप से शुभ माना जाता है।

धार्मिक मान्‍यताओं में चंद्रमा की कलाओं को केवल प्रकाश से ही नहीं, बल्कि विभिन्न गुणों और आध्यात्मिक पूर्णता से भी जोड़ा जाता है । ऐसे में जो भी व्‍यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करता है, उसे भी इन 16 कलाओं का लाभ प्राप्‍त होता है।

चंद्रमा की 16 कलाओं के नाम चंद्रमा की 16 कलाओं को जीवन के अलग-अलग गुणों का प्रतीक माना जाता है। जो भी व्‍यक्ति इस शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करता है, उसके जीवन में भी चंद्रमा के गुणों का प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए इनके बारे में हम आपको विस्‍तार से बताते हैं।

1. अमृता: जीवन शक्ति और अमृत का प्रतीक।

2. नंदा: आनंद और प्रसन्नता का प्रतीक।

3. पुष्प: विकास और समृद्धि का प्रतीक।

4. पुष्टि: पोषण और मजबूती का प्रतीक।

5. तुष्टि: संतोष और मन की शांति का प्रतीक।

6. धृति: धैर्य और स्थिरता का प्रतीक।

7. शाशनी: ऊर्जा और प्रभाव से जुड़ी कला।

8. चंद्रिका: चंद्रमा की शीतल रोशनी का प्रतीक।

9. कांति: तेज और आकर्षण का प्रतीक।

10. ज्योत्सना: प्रकाश और उजाले का प्रतीक।

11. श्री: ऐश्वर्य और शुभता का प्रतीक।

12. प्रीति: प्रेम और स्नेह का प्रतीक।

13. अंगदा: शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक।

14. पूर्ण: पूर्णता का प्रतीक।

15. पूर्णामृत: अमृतमय पूर्णता का प्रतीक।

16. अनुग्रह: कृपा और आध्यात्मिक आशीर्वाद का प्रतीक।

शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा क्यों की जाती है? ज्‍योतिष शास्‍त्र और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें विशेष रूप से शीतल और अमृत के समान मानी जाती हैं। इस दिन चंद्र देव की पूजा करके मानसिक शांति, सुख और समृद्धि की कामना की जाती है।