शरद पूर्णिमा की रात चांदनी में सजेगी खीर की थाली, जानिए इसका महत्व और समय

जागरण संवाददाता, बक्सर। शरद पूर्णिमा की रात चमकते पूर्ण चंद्रमा की दूधिया रोशनी में खीर रखने की परंपरा एक बार फिर घर-आंगन में निभाई जाएगी। आश्विन मास की पूर्णिमा पर मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह रहता है।

मान्यता है कि इस रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत बरसता है। इसी विश्वास के साथ लोग खुले आसमान के नीचे खीर रखेंगे और अगले दिन उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में विशेष दिव्य गुण होते हैं। कहा जाता है कि चांदनी में रखी खीर अमृत के समान हो जाती है, इसलिए घरों में दूध, चावल और मेवे से बनी खीर तैयार कर रात में खुले आसमान के नीचे रखी जाती है।

सुबह परिवार के लोग इसे प्रसाद मानकर खाते हैं। यह परंपरा परिवार के सदस्यों को साथ बैठकर पर्व की खुशियां साझा करने का अवसर भी देती है। चरित्रवन के अधिवक्ता प्रणेश शर्मा बताते हैं कि पहले उन्हें इस परंपरा की जानकारी नहीं थी। पत्नी के आने के बाद घर में खीर चांदनी में रखने की परंपरा शुरू हुई, जिसका अब नियमित रूप से पालन किया जाता है।