श्रीकृष्ण से पहले राधा रानी का नाम लेने वालों को ही मिलता है गोलोक धाम, क्या ये सच है?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर जब भी हम भगवान श्रीकृष्ण को याद करते हैं या उनका नाम लेते हैं, तो हमारे मुंह से अपने आप ही 'राधे-कृष्ण' या 'राधे-श्याम' निकल जाता है। आपने कभी सोचा है कि हमेशा राधा रानी का नाम श्रीकृष्ण से पहले क्यों लिया जाता है? यह सिर्फ कोई परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा हुआ है।

दरअसल, राधा और कृष्ण का रिश्ता कोई साधारण सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और भगवान के सबसे पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री राधा-कृष्ण स्तोत्र (गणेशकृत श्रीराधास्तोत्रम्) के एक श्लोक के माध्यम से भी इसका महत्व बताया गया है।

आदौ राधां समुच्चार्य पश्चात् कृष्णं परात्परम्।

स एव पण्डितो योगी गोलोकं याति लीलया॥ इसका अर्थ है: जो व्यक्ति पहले राधा जी के नाम का उच्चारण करता है और उसके बाद परमेश्वर श्रीकृष्ण का नाम लेता है, वास्तव में वही सच्चा ज्ञानी और योगी है। ऐसा व्यक्ति बड़े ही आराम से गोलोक धाम (भगवान का धाम) को प्राप्त कर लेता है।

इस श्लोक का सीधा का मतलब यह है कि राधा कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि साक्षात 'भक्ति' का स्वरूप हैं। राधा वह शुद्ध प्रेम हैं, जिसमें कोई स्वार्थ, वासना या निजी कामना नहीं होती। जब हम कथाओं में गोपियों का जिक्र सुनते हैं, तो हमें लगता है कि बात सिर्फ स्त्रियों की हो रही है। लेकिन, अध्यात्म में गोपी का अर्थ वह आत्मा है, जो परमात्मा में पूरी तरह विलीन होना चाहती है।