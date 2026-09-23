गीता के 5 सूत्र: जब भी बिगड़ने लगे आपका मानसिक संतुलन, याद रखें श्रीकृष्ण की ये बातें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आपको जिंदगी में जब भी असमंजस या तनाव जैसा महसूस हो, तो तरह-तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। महाभारत के युद्ध मैदान में अर्जुन का सामना भी इसी डर, घबराहट और मोह से हुआ था। लेकिन, उस समय भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें ऐसा रास्ता दिखाया, जो आज के दौर में भी हर व्यक्ति के लिए जीवन जीने का सबसे सूत्र है।

श्रीमद्भगवद्गीता, यह इतना पावरफुल है कि अगर आप इसके विचारों को अपनी सोच का हिस्सा बना लें, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में खुद को संभालना आसान हो जाएगा। तो चलिए आज भगवद्गीता के कुछ उपदेशों को पढ़ते हैं जो आपकी मुश्किलें कुछ हद तक आसान कर सकती हैं।

1. अपने मन को साथी बनाएं, दुश्मन नहीं हमारा मन ही हमारे सुख और दुख का मुख्य कारण है। जब तक इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, यह हमें छोटी-छोटी बातों पर भटकाता और परेशान करता रहता है। धैर्य, ध्यान और समझ के जरिए हम अपने मन को अनुशासित कर सकते हैं और यही हमारे मानसिक शांति की पहली सीढ़ी है।

2. कर्तव्य के रास्ते पर चलें, डर खुद मिट जाएगा कृष्ण कहते हैं डर इंसान को अंदर से कमजोर बनाता है और सही फैसला भी नहीं लेने देता। जब कोई व्यक्ति धर्म यानी अपने कर्तव्य और सच्चाई के रास्ते पर टिका रहता है, तो उसके अंदर एक अटूट आत्म-विश्वास पैदा होता है। सच्चा साहस डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद अपने कर्तव्य से न हटना है।

3. फल की चिंता मत करो, कर्म पर ध्यान दो हम अक्सर काम करने से ज्यादा उसके रिजल्ट के बारे में सोचकर घबराते हैं। गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि इंसान का हक केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जब आप हार या जीत की चिंता छोड़कर सिर्फ पूरे मन से मेहनत करते हैं, तो दिमाग से असफलता का बोझ अपने आप उतर जाता है।

4. सुख और दुख दोनों में एक ही भाव बनाए रखें समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। हमारी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। एक समझदार इंसान वही है जो हर माहौल में अपनी स्थिरता बनाए रखता है। न सुख मिलने पर बहुत ज्यादा अहंकारी होना चाहिए और न मुश्किल समय पर हिम्मत हारनी चाहिए। खुद को मजबूत बनाए रखें।