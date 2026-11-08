दीवाली पर भगवान विष्णु नहीं, मां लक्ष्मी के साथ क्यों पूजे जाते हैं गणेश जी? इस प्रथा के पौराणिक रहस्य को समझें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आपने हमेशा देखा है कि दीवाली के पर्व में माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। आमतौर पर माता लक्ष्मी को विष्णु जी के साथ विराजमान देखा जाता है, फिर इस खास दिन में माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी का पूजन क्यों होता है? ऐसे सवाल कई बार मन में आते हैं और उनका उत्तर जान लेना भी जरूरी होता है।

एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार, दीवाली के दिन धन-समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी के साथ बुद्धि-विवेक के देवता भगवान श्री गणेश की पूजा करने के पीछे बहुत गहरे धार्मिक, पौराणिक और व्यावहारिक कारण निहित हैं। आइए जानते हैं इस प्रथा से जुड़ी मुख्य बातें क्या हैं।

धन और बुद्धि का मेल मां लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य और भौतिक समृद्धि की प्रतीक मानी जाती हैं, जबकि भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। इसी वजह से दीवाली के पर्व में माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा होती है।

स्थायी समृद्धि यदि व्यक्ति को केवल धन प्राप्त हो जाए और सद्बुद्धि यानी गणेश जी की कृपा न हो, तो वह उस धन का दुरुपयोग कर सकता है या अहंकार में आकर अपना सर्वनाश कर सकता है। इसी बात का प्रतीक मानी जाती है दीवाली के दिन माता लक्ष्मी के साथ गणपति की पूजा। किसी भी व्यक्ति के पास धन और बुद्धि का संतुलन होना जरूरी है।

स्थाई वास एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार, यह स्पष्ट माना है कि बिना विवेक के लक्ष्मी कभी भी स्थाई रूप से नहीं ठहरती हैं। इसी वजह से धन का उचित उपयोग और उसका सही संरक्षण तभी संभव है जब मनुष्य के पास विवेक हो।

पौराणिक कथा और वरदान एक पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार मां लक्ष्मी को अपने ऐश्वर्य और सुंदरता पर थोड़ा अभिमान हो गया था और तब उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी पूर्णता के बारे में पूछा, उस समय विष्णु जी ने कहा कि स्त्री तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक वह मातृत्व का सुख प्राप्त न करे।

आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए आप अभी अपूर्ण हैं। यह सुनकर माता लक्ष्मी दुखी होकर अपनी सखी माता पार्वती के पास गईं और उनसे एक पुत्र गोद लेने का अनुरोध किया। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र गणपति को माता लक्ष्मी को दत्तक पुत्र के रूप में सौंप दिया।