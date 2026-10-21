शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर क्यों रखी जाती है? ज्योतिष एक्सपर्ट से समझें 'अमृत वर्षा' का राज

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म का एक विशेष पर्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी शीतल चांदनी से अमृत वर्षा होती है। इसी मान्यता के साथ लोग इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं जिससे यह अमृत उस खीर में गिरे और खीर में भी अमृत का प्रभाव दिखाई दे।

इसी विश्वास के कारण लोग शरद पूर्णिमा के दिन घर की छत या बालकनी में खुले आसमान के नीचे खीर रखते हैं। क्या इस परंपरा के पीछे धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ क्या कोई वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक आधार भी हैं? आइए, एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा से जाने इसके बारे में विस्तार से।

शरद पूर्णिमा पर खीर रखने की परंपरा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें विशेष रूप से शुभ और शीतल मानी जाती हैं। ऐसा विश्वास है कि इस रात खुले आसमान के नीचे रखी खीर में चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा किरणों के माध्यम से खीर में पड़ती हैं और वो प्रसाद रूपी अमृत में बदल जाती है।

इसी खीर का प्रसाद अगले दिन सुबह परिवार के सभी लोग एक साथ ग्रहण करते हैं। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों में इसे मनाने के तरीके और इससे जुड़ी मान्यताएं अलग हैं और शरद पूर्णिमा पर 'अमृत वर्षा' की धारणा मुख्य रूप से धार्मिक और लोकविश्वासों से जुड़ी है।

शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक आधार खगोलीय स्थिति और चंद्र किरणों से जुड़ा धार्मिक व वैज्ञानिक पहलू यह है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है और अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इस रात चंद्रमा की किरणों में विशेष ऊर्जा और शीतलता होती है। जिसके कारण माना जाता है कि इस रात चंद्रमा से 16 कलाओं के रूप में किरणे निकलती हैं जो अमृत का रूप होती हैं।

चांदी के पात्र में खीर रखने का महत्व एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा बताते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात खीर को चांदी के पात्र में खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। चांदी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो चंद्र किरणों के साथ मिलकर खीर में औषधीय गुणों की वृद्धि करते हैं। हालांकि, इस रात वास्तव में चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार मौजूद नहीं है और ये केवल सदियों से चली आ रही परंपराओं का एक हिस्सा है।

चंद्रमा की रोशनी और शीतलता शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा को आती है। इस दौरान मौसम में बदलाव होने लगता है और रातें अपेक्षाकृत ठंडी होने लगती हैं। चंद्रमा की रोशनी को भारतीय परंपरा में शीतलता और मानसिक शांति से जोड़ा जाता है।