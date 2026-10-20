शरद पूर्णिमा 2026: रात भर खुले आसमान के नीचे रखी खीर का सेवन कब करें? पढ़ें इसका धार्मिक महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शरद पूर्णिमा की रात को आसमान में चमकने वाला चांद काफी चमकीला, उज्जवल और सबसे प्रभावशाली माना जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा का व्रत 25 अक्टूबर 2026,रविवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन मां लक्ष्मी और श्रीविष्णु की पूजा के साथ-साथ व्रत रखने और रात को खीर बनाकर उसे खुले आसमान में रखने का विधान है।

माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत वर्षा करता है, जब चांद की रोशनी खीर पर पड़ती है, तो खीर अमृत के सामान हो जाती है और इस खीर को खाने से सेहत से जुड़ी कई तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। लेकिन कई लोग शरद पूर्णिमा की खीर रात को ही खा लेते हैं, कुछ लोग एक से दो घंटे बाद तो कुछ लोग सुबह खाते हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के मौके पर खीर खाने का सही समय क्या है?

शरद पूर्णिमा पर खीर खाने का समय हिंदू मान्यताओं के हिसाब से शरद पूर्णिमा को खीर को पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखना चाहिए। पूर्णिमा को खीर को अगले दिन सूरज निकलने से पहले खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा न करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है।

इसलिए शरद पूर्णिमा की खीर अगले दिन सुबह 4 बजे सूर्य की किरणें निकलने से पहले ही खा लेना चाहिए। इस समय खीर खाना अमृत के तरह ही माना जाता है। इसके साथ ही खीर को परिवार के हर एक सदस्य के साथ मिल बांटकर खाना चाहिए।

शरद पूर्णिमा की खीर का धार्मिक महत्व शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म का अत्यंत खास पर्व है, जो हर वर्ष आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन चांद अपनी 16 पूर्ण कलाओं के साथ आसमान में चमकता है, जिसे 'कोजागर पूर्णिमा' के नाम से भी जाना जाता है।