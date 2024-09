Pitru Paksha 2024: पितृ पक्ष में क्यों किया जाता है गंगा स्नान? जानें कैसे हुआ पवित्र नदी का पृथ्वी पर अवतरण?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पितृ पक्ष (Pitru Paksha 2024) के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित है। इस बार पितृ पक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से होगी। वहीं, इसका समापन 02 अक्टूबर को होगा। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में गंगा स्नान (why we do Ganga snan in Pitru Paksha) करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। क्या आपको पता है कि मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण कैसे हुआ? अगर नहीं पता, तो आइए पढ़ते हैं इससे जुड़ी कथा।