धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में बेटी को विवाह के बाद दूसरे घर की सदस्य माना जाता है। हालांकि, वर्तमान समय में इस धारणा को अब खत्म होते हुए देखा जा रहा है। मगर धार्मिक परंपराओं का पालन आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। इसी से जुड़ी कई ऐसी मान्यताएं हैं, जिनका पालन पुराने समय से किया जा रहा है। मान्यता है कि विवाह के बाद पिता को अपनी बेटी के घर का पानी या भोजन नहीं करना चाहिए। हालांकि, यह अब कोई अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं रहा, मगर आज भी मानने वाले इसे मानते हैं।

एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषाचार्य चंद्रेश शर्मा के अनुसार, 'इस परंपरा को समझने के लिए इसके पीछे छिपी धार्मिक भावना और प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को समझना जरूरी है।' तो चलिए जानते हैं आखिर क्‍यों यह रीति इतनी प्रचलित है और इसका महत्‍व क्‍या है।

पुरानी मान्यताओं के अनुसार, जब माता-पिता कन्यादान कर देते हैं तो बेटी को उसके नए परिवार की जिम्मेदारी का हिस्सा माना जाता है। इसी सोच के कारण बेटी के घर से बार-बार अन्न या जल ग्रहण करने को उचित नहीं माना गया।

बेटी के घर का पानी न पीने के पीछे क्या सोच है? चंद्रेश जी कहते हैं, 'प्राचीन समय में परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों की व्यवस्था आज से काफी अलग थी। बेटी के विवाह के बाद उसके माता-पिता यह चाहते थे कि बेटी अपने नए परिवार में सम्मान के साथ रहे और उसके मायके वालों को उस पर किसी तरह का आर्थिक बोझ न बनना पड़े।'

पिता द्वारा बेटी के घर का पानी या भोजन न करने की परंपरा को इसी स्वाभिमान से जोड़कर देखा जाता है। इसका भाव यह था कि बेटी अपने पिता की सेवा करने के लिए बाध्य न हो और पिता भी बेटी के घर पर आश्रित न रहें।