क्या हिंदू धर्म में मांसाहार मना है, गीता का त्रिगुण सिद्धांत, देवी भोग और खान-पान का सच क्या है?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में खान-पान का दायरा केवल शाकाहार तक सीमित है। क्या ये कहना सही होगा? अक्सर यह मान लिया जाता है। लेकिन, असलियत ये है कि इस धर्म से ज्यादा खाने-पीने की विविधता कहीं नहीं हैा। भारत में किस थाली में क्या परोसा जाएगा, यह केवल धर्म से नहीं, बल्कि बहुत हद तक स्थानीय आस्थाओं से तय होता है।

क्षेत्र और परंपरा से बदल जाते हैं थाली के व्यंजन शाक्त और कश्मीरी परंपरा: बंगाल, असम और ओडिशा की ओर देवी पूजा के दौरान मछली और बलि के प्रसाद को पवित्र भोग माना जाता है। इसी तरह, कश्मीर की कड़कती ठंड और शैव परंपरा के चलते कश्मीरी पंडित महाशिवरात्रि पर मटन का विशेष नैवेद्य चढ़ाते हैं।