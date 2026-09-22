परिवर्तिनी एकादशी 2026 पर पारण कैसे करें? इस अवधि में भूलकर भी न खोलें अपना व्रत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तिनी एकादशी (Parivartini Ekadashi 2026) का हिंदू धर्म में बेहद खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चातुर्मास की अपनी निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस साल यह व्रत 22 सितंबर 2026 को यानी आज रखा जा रहा है।

व्रत खोलने का शुभ समय इस बार व्रत का पारण 23 सितंबर यानी बुधवार के दिन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार, सुबह 5:38 बजे से लेकर 8:04 बजे तक का समय व्रत खोलने के लिए सबसे शुभ है। 23 सितंबर की रात 10:50 बजे द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अलग-अलग शहरों के सूर्योदय के हिसाब से पारण के समय में एकाध मिनट का अंतर आ सकता है।

हरि वासर में व्रत खोलने की मनाही क्यों? धार्मिक नियमों के अनुसार, 'हरि वासर' की अवधि में कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि के शुरुआती समय को हरि वासर कहा जाता है। पारण हमेशा इसके खत्म होने के बाद, द्वादशी तिथि में ही करना बेहतर माना जाता है।