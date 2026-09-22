22 सितंबर राशिफल: गजकेसरी योग और परिवर्तिनी एकादशी पर चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत, पढ़ें सभी अपना भविष्य

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। गजकेसरी योग का सीधा फायदा आज कर्क, मकर, वृश्चिक और मीन राशि वालों को मिलता दिख रहा है । आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और नए मौके भी सामने आएंगे। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य-बुध की जोड़ी पढ़ाई-लिखाई और रचनात्मक कामों में मददगार साबित होगी। मेष राशि पर गुरु-मंगल का सीधा गोचर पड़ रहा है, इसलिए घर और फाइनेंस दोनों मोर्चों पर आज हलचल तय है।

वृषभ, धनु और तुला राशि वालों को अपने-अपने राशि स्वामियों की मजबूत स्थिति से आर्थिक राहत मिलेगी। दूसरी तरफ मिथुन और कुंभ राशि वालों को अटकाव या भद्रा के असर से सावधान रहना होगा। सिंह और मकर राशि वालों की राह थोड़ी अलग है । यहां जिम्मेदारियों के बीच से ही तरक्की का रास्ता निकलेगा।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: घर के मामलों पर आज आपकी भागीदारी बढ़ेगी । बच्चों की स्कूल मीटिंग हो या घर की मरम्मत का काम, हर जगह आपकी मौजूदगी काम आएगी। फाइनेंस को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा।

नकारात्मक पक्ष: ऑफिस की डेडलाइन और घर की जिम्मेदारी आज एक साथ सिर पर आ सकती हैं, इसलिए काम का बोझ सामान्य से ज्यादा महसूस होगा। घर के किसी सदस्य से मामूली बहस भी हो जाए तो उसे दिल पर मत लीजिए।

आर्थिक स्थिति: वर्क फ्रॉम होम करने वालों के हाथ आज कोई नया प्रोजेक्ट या फ्रीलांस काम लग सकता है, और इनकम का एक नया जरिया भी खुल सकता है। बस बच्चों की फीस या किसी जरूरी खर्च का हिसाब पहले से बनाकर रखें।

स्वास्थ्य: दिनभर की भागदौड़ शाम तक थकान का रूप ले सकती है। घर का हल्का, ताजा खाना आज ज्यादा सूट करेगा । बाहर के खाने से फिलहाल दूरी बनाना बेहतर रहेगा। करियर और कारोबार: घर से काम करने वालों को आज अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा, कोई प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट सराही भी जा सकती है। परिवार का साथ मिलने से काम संभालना आसान बना रहेगा। उपाय: सुबह श्री लक्ष्मी जी का पूजन करके श्री सूक्त का पाठ करें, घर में सुख-शांति बनी रहेगी।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: पुराने किए गए प्रयासों का फल आज दिखना शुरू हो सकता है । महीनों पहले जमा किया गया इंश्योरेंस क्लेम पास हो जाए या अटकी पेमेंट आ जाए, यह संभव हैं। घर के बड़ों की सलाह भी आज काफी काम आएगी।



नकारात्मक पक्ष: कोई नई जिम्मेदारी अचानक कंधों पर आ सकती है, शायद घर के किसी जरूरी काम की निगरानी खुद करनी पड़े। ऐसे में जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी आज आपकी जरूरतों को समझेगा और बच्चों की पढ़ाई का शेड्यूल बनाने में साथ भी देगा। घर में बनने वाला धार्मिक माहौल रिश्तों में मिठास घोलेगा। आर्थिक स्थिति: किसी पुराने सौदे से कारोबारियों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है । साल भर पहले किया गया निवेश शायद अब रिटर्न देना शुरू करे। यात्रा या दूर के काम से भी आर्थिक फायदा हो सकता है। स्वास्थ्य: त्वचा का खास ख्याल रखिए, इस मौसम में रूखापन परेशान कर सकता है। पानी का सेवन दिनभर बनाए रखें, दूसरों की चिंता में खुद की सेहत को नजरअंदाज न करें। करियर और कारोबार: किसी अनुभवी सीनियर की सलाह नौकरी करने वालों के लिए आज फायदेमंद रह सकती है, उलझा हुआ कोई प्रोजेक्ट भी सही दिशा पकड़ सकता है। नया तरीका अपनाने का मौका भी बनेगा। उपाय: आज काले चने और गुड़ का दान करें, शनि की शुभता बढ़ेगी और रुके काम बनेंगे।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: भीतर ही भीतर चल रही किसी योजना को आज आकार मिल सकता है । नई नौकरी के लिए भेजा गया रिज्यूमे आगे बढ़ सकता है। धीरे-धीरे और सोच-समझकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा।

नकारात्मक पक्ष: मन में उलझन या हल्की रुकावट महसूस हो सकती है, किसी जरूरी ईमेल का जवाब भी देर से आ सकता है। ऐसे में जिद या गुस्से से बचना जरूरी है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी खास व्यक्ति के प्रति लगाव आज बढ़ेगा, हालांकि मनचाहा नतीजा न मिलने पर मन उदास भी हो सकता है। जीवनसाथी से पैसों या घर के मुद्दों पर शांति से बात करना बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति: फाइनेंस को लेकर चिंता रह सकती है । शेयर मार्केट या क्रिप्टो जैसी जोखिम भरी जगह बड़ी रकम लगाने से आज बचें। कागजी काम और भुगतान पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य: मौसम बदलने से बुखार या गले का इन्फेक्शन जैसी दिक्कत हो सकती है। महिलाओं को आज अपनी सेहत पर खास ध्यान देना चाहिए। करियर और कारोबार: किसी अनुभवी सहकर्मी की जानकारी काम आ सकती है । कोई शॉर्टकट टिप्स आपका काम जल्दी निपटा सकती है। कारोबारियों को किसी सौदे में लाभ भी मिल सकता है। उपाय: आज अनाज का दान करें और दुर्गा मंत्र का जाप करें, मन की उलझन दूर होगी।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: लोगों से जुड़कर काम करने का आज दिन है । किसी नए क्लाइंट से मीटिंग हो या पुराने कॉन्टैक्ट से दोबारा बात, दोनों संभव हैं। किसी बातचीत से काम का नया रास्ता भी खुल सकता है।

आर्थिक स्थिति: सरकारी टेंडर या बड़े ऑर्डर से कारोबारियों को फायदा मिल सकता है। लेनदेन से जुड़ी बातें साफ रखें । उधार दिए पैसों का हिसाब लिखकर जरूर रखें। स्वास्थ्य: पेट के निचले हिस्से में हल्की तकलीफ या पैरों में सूजन हो सकती है। ज्यादा भागदौड़ के बाद गुनगुने पानी में पैर डालकर बैठिए, आराम मिलेगा। करियर और कारोबार: नौकरी करने वालों का काम किसी सहकर्मी की मदद से जल्दी निपट सकता है। दूर स्थान से जुड़े प्रोजेक्ट में भी लाभ के संकेत हैं। उपाय: आज शिव-पार्वती जी का गठबंधन करें, रिश्तों में सकारात्मकता आएगी और अधूरे काम पूरे होंगे।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 2 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: मेहनत आज प्रशंसा दिलवाएगी, भले ही नई टीम या नए सॉफ्टवेयर के साथ तालमेल बिठाकर काम करने का तरीका बदलना पड़े। जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िए। नकारात्मक पक्ष: समय की कमी आज परेशान कर सकती है, कई काम एक साथ सिर पर आ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट पर खास ध्यान दीजिए। प्रेम और पारिवारिक संबंध: परिवार के साथ समय बिताना आज खास रहेगा, घर में किसी पुराने मसले पर बात भी हो सकती है। जीवनसाथी आपकी व्यस्तता समझेगा और सहयोग देगा। आर्थिक स्थिति: रोजाना के कामकाज से कमाई के अच्छे मौके बन सकते हैं, कोई साइड इनकम का जरिया भी मिल सकता है। जरूरी सामान पर खर्च भी हो, तो हिसाब-किताब ठीक रखें। स्वास्थ्य: लगातार दबाव और भागदौड़ तनाव दे सकती है । तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने या जोखिम भरे काम करने से आज बचें, आराम को प्राथमिकता दें। करियर और कारोबार: कोई पुराना काम दोबारा सामने आ सकता है जिसे पूरा करने में अतिरिक्त समय देना पड़े। सहकर्मी का साथ मिलने से काम संभालना आसान होगा। उपाय: प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देते समय नारायण स्तुति करें और हल्दी का तिलक लगाएं, परेशानियां कम होंगी।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 1 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: दिमाग आज तेजी से काम करेगा, किसी अटके हुए प्रोजेक्ट का नया समाधान सूझ सकता है। परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा।

नकारात्मक पक्ष: मन एक जगह टिक नहीं पाएगा, कई विचार एक साथ आने से उलझन हो सकती है। अपनी आगे की योजना किसी को भी पूरी तरह मत बताइए।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिल की बात किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करने का मन बनेगा, हंसी-मजाक भरा माहौल सुकून देगा। बच्चों की पढ़ाई या स्कूल प्रोजेक्ट में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति: किसी छोटे सौदे या साइड प्रोजेक्ट से अच्छा फायदा मिल सकता है । फ्रीलांस काम का पेमेंट भी जल्दी आ सकता है। पैसों की स्थिति आज मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, बस काम में इतना न डूब जाएं कि खाने-पीने का समय ही भूल जाएं। समय पर भोजन जरूर करें। करियर और कारोबार: नौकरी में कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें आपकी काबिलियत खुलकर सामने आए । किसी क्लाइंट प्रजेंटेशन की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। उपाय: देवी सूक्त का पाठ करें, शुभ कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: जीवनसाथी का साथ आज लाभ दिलाने में मददगार रहेगा । घर की मरम्मत के लिए सही ठेकेदार ढूंढने में भी मदद मिल सकती है। किसी मित्र से भी सहयोग मिल सकता है।

नकारात्मक पक्ष: एक काम पूरा होते ही दूसरा सामने आ सकता है, इसलिए दिन व्यस्त रहेगा। ऑफिस की डेडलाइन के बीच घर की मरम्मत का काम भी निपटाना पड़ सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में मेहमानों का आना-जाना रहेगा, माहौल में रौनक बनी रहेगी। साथी के साथ घर से जुड़ी किसी योजना पर बात हो सकती है । नया सोफा खरीदने पर चर्चा भी संभव है। आर्थिक स्थिति: साझेदारी में चल रहा कोई काम आगे बढ़ेगा, कारोबारी साथी की मदद से फायदा भी मिल सकता है। घर की मरम्मत या सामान खरीदने पर खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, पर माँ या घर की किसी महिला सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है । उनके लिए समय जरूर निकालें। करियर और कारोबार: किसी भरोसेमंद दोस्त से नौकरी करने वालों को मदद मिल सकती है, जिससे जरूरी काम समय पर निपट जाएगा। उपाय: भगवान शिव के समक्ष कपूर और घी का दीपक जलाएं, शुभ प्रभाव मिलेंगे।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 4 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: इच्छाओं के पूरा होने का आज समय है । किसी फोन कॉल या मुलाकात से ऐसा मौका मिल सकता है जिसकी उम्मीद भी न हो। धन और शेयर मार्केट से जुड़े मौके भी बनेंगे।

नकारात्मक पक्ष: बड़ी रकम निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति ठीक से जांच लीजिए, जल्दबाजी में लिया फैसला नुकसान दे सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: भाई-बहनों के साथ पुरानी यादें ताजा करने का मौका मिलेगा, मन हल्का होगा। किसी खास व्यक्ति से फोन पर हुई बातचीत ध्यान खींच सकती है। आर्थिक स्थिति: आय का कोई अतिरिक्त जरिया सामने आ सकता है, कारोबारियों को बाहर के लोगों से फायदा मिलने के संकेत हैं। दूर की यात्रा से जुड़ा काम भी आगे बढ़ सकता है। स्वास्थ्य: दिनभर की भागदौड़ से थकान या हल्का सिरदर्द हो सकता है । मसाज या हल्दी वाले पानी से नहाना राहत देगा।

करियर और कारोबार: आपकी बात रखने की क्षमता आज असरदार रहेगी, इससे कोई नया काम या अवसर मिल सकता है।

उपाय: देवी काली को नींबुओं की माला अर्पित करें, विरोधी शांत होंगे और सफलता मिलेगी।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 11 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: गजकेसरी योग के असर से आर्थिक मामलों में फायदा मिल सकता है, दोस्तों के संपर्क से किसी रेफरल के जरिए नई डील भी मिल सकती है। नकारात्मक पक्ष: अचानक होने वाला मेडिकल बिल या गाड़ी की मरम्मत का खर्च सेविंग पर दबाव डाल सकता है, इसलिए बचत पर खास ध्यान दें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: परिवार के लिए समय निकालना आज जरूरी होगा, घर के किसी सदस्य की जरूरत पूरी करने में साथ दें। किसी दोस्त के जरिए पसंद के व्यक्ति से संपर्क बनने के भी योग हैं।

आर्थिक स्थिति: पुराने प्रयासों का फायदा मिल सकता है, अधूरे कामों को पूरा करने का अच्छा अवसर भी रहेगा। जरूरतों पर खर्च होगा ही, इसलिए पैसों का सही इस्तेमाल जरूरी है।

स्वास्थ्य: गले या चेहरे से जुड़ी दिक्कत परेशान कर सकती है, बहुत गर्म या ठंडी चीजों के सेवन से बचें।

करियर और कारोबार: किसी अनुभवी व्यक्ति की नजर आपकी प्रतिभा पर पड़ सकती है, जिससे आगे काम मिलने का रास्ता खुल सकता है। उपाय: घर के बाहर चावल-हल्दी से रंगोली बनाएं और घी का दीपक जलाएं, घर में सुख-शांति बनी रहेगी।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: काम के क्षेत्र में आपकी भूमिका को आज लोग गंभीरता से लेंगे, बॉस या अधिकारियों की तरफ से कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी सौंपा जा सकता है।

नकारात्मक पक्ष: कुछ मामलों में जिद दिखाने से बचें, इससे बात बिगड़ सकती है। प्राथमिकता तय करके ही आगे बढ़ें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी या प्रेमी के साथ किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। बातचीत के जरिए पुराने मतभेद दूर करने का मौका भी मिलेगा। आर्थिक स्थिति: साझेदारी और नए संपर्कों से लाभ मिलने के अवसर बनेंगे, हालांकि बाजार की उथल-पुथल का हल्का असर जेब पर भी पड़ सकता है। स्वास्थ्य: खेलकूद के दौरान चोट लगने की संभावना है, इसलिए संभलकर खेलें। ऑयली फूड से परहेज करें वरना लीवर की दिक्कत हो सकती है। करियर और कारोबार: व्यापार करने वालों को साझेदारी और नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है, कोई जरूरी फैसला भी लेना पड़ सकता है। उपाय: श्री कार्तिकेय भगवान का पूजन करें, शाम को मंदिर में कपूर जलाएं और सेवा कार्य करें।

शुभ रंग: भूरा | शुभ अंक: 10 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कुछ काम आज तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, पुराने मामलों की समीक्षा करने का यही सही समय है। किसी दूर बैठे व्यक्ति से बातचीत से नया संपर्क भी बन सकता है।

