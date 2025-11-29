Hindu wedding: रात में ही क्यों होती है ज्यादातर शादियां, कैसे शुरू हुई ये परंपरा?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में विवाह, 16 संस्कारों में से एक जरूरी संस्कार है। शादी के दौरान कई तरह की रस्में भी निभाई जाती हैं। हिंदू धर्म में विवाह किसी उत्सव से कम नहीं है, जिसकी तैयारियां कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती हैं। शादी के बाद पति-पत्नी अपने एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि रात में विवाह करना इतना शुभ क्यों माना गया है और यह परंपरा कैसे शुरू हुई।

ये है कारण हिंदू धर्म यह माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में किया गया विवाह हमेशा शुभ परिणाम देता है। पंचांग में विवाह के लिए नक्षत्रों, ग्रहों और राशियों की स्थिति के अनुसार शुभ समय की गणना की जाती है। इसके अलावा विवाह के शुभ मुहूर्त के लिए लग्न कुंडली भी महत्वपूर्ण होती है। ये योग अधिकतर देर रात या फिर शाम के समय ही बनते हैं। इसलिए अधिकतर शादियां इसी समय में होती हैं।

(Picture Credit: Freepik) दाम्पत्य जीवन बनता है सुखी हिंदू धर्म में चंद्रमा को शीतलता, प्रेम और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए चंद्रमा को विवाह का प्राकृतिक साक्षी मानते हुए विवाह सम्पन्न कराया जाता है। इसके साथ ही विवाह रात्रि में होने का एक अन्य कारण यह भी है कि रात में ध्रुव तारा दिखाई देता है, जिसे दाम्पत्य जीवन से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में पति-पत्नी ध्रुव तारे को भी साक्षी मानकर अपने नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं।