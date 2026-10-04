शारदीय नवरात्र में बाल और नाखून काटने की क्यों है सख्त मनाही? भूलकर भी न करें ये गलतियां

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2026) की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है। इस दौरान मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही विधिपूर्वक व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मां दुर्गा की साधना करने से जीवन में आने वाले सभी दुख-दर्द दूर होते हैं।

शारदीय नवरात्र में कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ऐसा न करने से पूजा का पूर्ण फल और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त नहीं होती है। शारदीय नवरात्र का एक प्रमुख नियम है नवरात्र के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून न काटना। यह जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों नवरात्र में बाल और नाखून काटने की मनाही है। आइए इस आर्टिकल में आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं।

नवरात्र में बाल-नाखून कटवाने चाहिए या नहीं? नवरात्र के नौ दिनों को पवित्र और सात्विक माना जाता है। इस अवधि के दौरान भूलकर भी बाल और नाखून काटने की सख्त मनाही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, नवरात्र में पूजा और मंत्र जप से भक्त के शरीर में एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में बाल और नाखून काटने से सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो सकती है। इसलिए नवरात्र में बाल और नाखून न काटने की सलाह दी जाती है।