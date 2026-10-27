Karwa Mata Story: जिनकी होती है पूजा, आखिर कौन हैं वो 'करवा माता'? व्रत से पहले जरूर पढ़ें अनसुना रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में करवा चौथ (Karwa Chauth 2026) के पर्व का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार, हर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति के लिए निर्जला व्रत करती हैं।

कौन हैं करवा माता? पौराणिक कथाओं के अनुसार, करवा माता एक अधिक साहसी और पतिव्रता स्त्री थीं। उन्हीं के नाम पर हर साल करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा कई धार्मिक मान्यताओं में करवा माता (Karwa Mata Story) को मां पार्वती का ही स्वरूप माना गया है। इसलिए करवा चौथ के अवसर पर मां पार्वती के साथ करवा माता (Karwa Chauth Katha) की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है।

करवा माता की पूजा के लाभ धार्मिक मान्यता के अनुसार, करवा चौथ के दिन विधिपूर्वक करवा माता की पूजा करने से पति के जीवन में आने वाले सभी संकट दूर होते हैं और उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है।

करवा चौथ का व्रत रखने से पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है और संबंध मजबूत होते हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

सुहागिन महिलाओं को माता करवा से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। करवा चौथ के दिन करें यह उपाय करवा चौथ के दिन लाल रंग का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि यह रंग प्रेम, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार चाहती हैं, तो करवा चौथ के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनें और सोलह शृंगार करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और दांपत्य जीवन में खुशहाली आती है।