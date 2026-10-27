करवा चौथ पर सुहागिनें भूलकर भी न पहनें ये रंग! 12 राशियों के लिए जानें कौन-सा रंग लाएगा अखंड सौभाग्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना अब खत्म होने को आ चुका है। ऐसे में करवा चौथ आने में अब गिनती के कुछ ही दिन बाकी हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इस साल करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन है। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने सुहाग की दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही पति को देखकर व्रत को खोला जाता है।

एस्ट्रोपत्री की ज्योतिषी पूजा आहूजा के अनुसार, माना जाता है कि राशि के अनुसार रंग चुनने से दिन की सकारात्मक ऊर्जा और भी बढ़ सकती है। इस करवा चौथ अपनी राशि के हिसाब से साड़ी का रंग चुनें और शुभ फल पाएं।