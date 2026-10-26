29 अक्टूबर को करवा चौथ: 1 घंटा 18 मिनट का रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त, जानिए कब दिखेगा चांद

संवाद सूत्र, पुरैनी (मधेपुरा)। पति की लंबी उम्र और मंगलकामना के लिए सुहागिन महिलाएं आगामी 29 अक्टूबर, गुरुवार को करवा चौथ का व्रत रखेंगी।

इस दिन महिलाएं दिनभर उपवास करेंगी और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देंगी। चलनी से पहले चांद और फिर पति का चेहरा देखने के बाद पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत का पारण करेंगी।

गणेशपुर निवासी ज्योतिषाचार्य पंडित दिनकर झा ने बताया कि इस बार चतुर्थी तिथि 28 अक्टूबर को मध्यरात्रि के बाद 01:06 बजे शुरू होकर 29 अक्टूबर को रात 10:09 बजे समाप्त होगी।

पूजा का शुभ मुहूर्त गुरुवार शाम 5:38 से 6:56 बजे तक रहेगा। इसकी अवधि 1 घंटा 18 मिनट है। चंद्रोदय देर शाम लगभग 8:15 से 8:17 बजे के बीच होगा। इसके बाद व्रती महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देंगी।

पंडित दिनकर झा ने पुराणों में वर्णित श्रीकृष्ण, सत्यभामा और रुक्मणी की कथा का उल्लेख किया। कथा के अनुसार, नारद जी के कहने पर सत्यभामा ने पति दान यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में नारद जी ने श्रीकृष्ण के बराबर स्वर्ण मुद्रा मांगी।