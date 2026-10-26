बिहार में करवा चौथ पर मौसम की मार, बादलों में छिप सकता है चांद; रात 7:57 बजे चंद्रोदय का समय

जागरण संवाददाता, बक्सर। सुहाग की लंबी उम्र की कामना के साथ करवा चौथ का निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं की राह इस बार मौसम मुश्किल बना सकता है। गुरुवार, 29 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन आसमान में बादलों का डेरा रहने और चांद के दर्शन में बाधा आने की आशंका है।

मौसम विज्ञान केंद्र, पटना की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 29 और 30 अक्टूबर को जिले में मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने और भारी वर्षा होने की संभावना है।

ऐसे में दिनभर निर्जला उपवास रखने वाली व्रती महिलाओं को रात में चंद्र दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने करवा चौथ की तैयारियों के बीच मौसम को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आसमान में घने बादल छाए रहने या बारिश होने की स्थिति में चांद नजर आने में परेशानी हो सकती है। करवा चौथ पर चंद्र दर्शन के बाद ही व्रती महिलाएं अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। ऐसे में मौसम की अनिश्चितता के बीच चंद्रोदय के समय और पूजा की परंपरा को लेकर महिलाओं की उत्सुकता बढ़ गई है। चन्द्र दर्शन न हो तो क्या करें: आचार्य अमरेंद्र कुमार शास्त्री के अनुसार, यदि बादलों के कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो पंचांग में बताए गए समय के बाद चंद्रमा का ध्यान कर अर्घ्य देने की रस्म पूरी की जा सकती है।