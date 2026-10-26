Weather Update: बिहार में 28 अक्टूबर से बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया आंधी और बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, पटना। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना अवदाब लगातार आगे बढ़ रहा है। इसे 28 अक्टूबर तक आंध्रप्रदेश तट के पास पहुंचने की संभावना है।

मौसम विभाग के Bihar Weather Forecast के अनुसार, 26 अक्टूबर तक इसके चक्रवाती तूफान और 27 अक्टूबर तक प्रचंड चक्रवाती तूफान में बदलने के आसार हैं।

इनके प्रभाव से 28 अक्टूबर से एक नवंबर तक पटना सहित प्रदेश के अलग-अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ आंधी-पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

कई स्थानों पर हवा की गति 40-50 किमी प्रतिघंटा रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम सामान्य बना रहेगा।

बादलों की आवाजाही के साथ दिन में हल्की गर्मी का प्रभाव रहेगा, जबकि सुबह और रात्रि में गुलाबी ठंड का अहसास होगा। चार दिनों के दौरान दो से चार डिग्री सेल्सियस गिरावट के आसार हैं।

रविवार को पटना सहित 23 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस एवं 34.9 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

मौसम में बदलाव आने के साथ खेतों में तैयार फसलों का नुकसान पहुंच सकता है। किसान भाई पकी हुई फसलों की कटाई कर सुरक्षित व सूखे स्थान पर रख सकते हैं।

सब्जियों और अन्य फसलों की अनावश्यक सिंचाई फिलहान स्थगित रखें। खेतों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करें।

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