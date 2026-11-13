गाय के किस अंग में विराजते हैं कौन से देवी-देवता? जानें 36 करोड़ देवी-देवताओं से जुड़ी धार्मिक मान्यता

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, गौ माता के शरीर में सभी देवी-देवताओं का वास होता है। इसी वजह से गाय को सर्वदेवमयी कहा जाता है। हिंदू धर्म में गाय की पूजा और सेवा करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि गाय की सेवा करने से देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 48 में भी गौमाता के शरीर में देवी-देवताओं के निवास से जुड़ा वर्णन मिलता है। आमतौर पर कहा जाता है कि गाय में 33 या 36 करोड़ देवी-देवता निवास करते हैं। हालांकि, शास्त्रीय परंपरा में 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार के देवताओं से भी समझाया जाता है। आइए जानते हैं गौ माता के किस अंग में कौन से देवी-देवता विराजमान माने गए हैं।

गाय के मुख और सींग में विराजते हैं देवी-देवता धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गौ माता के मुख में चारों वेदों का निवास माना जाता है। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। वहीं गाय के सींगों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का वास माना जाता है। सींगों के अग्र भाग में देवराज इंद्र और पवित्र तीर्थों का निवास बताया गया है।

मस्तक और आंखों में किनका है वास? मान्यता के अनुसार, गाय के मस्तक में भगवान ब्रह्मा और शिव का निवास माना जाता है। वहीं ललाट पर माता गौरी और रुद्र विराजमान माने गए हैं। गाय की दोनों आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास बताया गया है। इसलिए गौ माता के दर्शन करना धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है।

कान, दांत और जीभ में विराजते हैं ये देवता धार्मिक मान्यता के अनुसार, गौ माता के दोनों कानों में अश्विनीकुमारों का निवास होता है। दांतों में आठों वसु और गरुड़ का वास बताया गया है। वहीं गाय की जीभ में माता सरस्वती और वरुण देव विराजमान माने जाते हैं। इसी वजह से गाय को पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है।

नाक और पेट में किस देवता का है निवास? मान्यता के अनुसार, गाय की नाक में भगवान कार्तिकेय और नाग देवताओं का वास बताया गया है। वहीं उदर यानी पेट में भगवान कार्तिकेय और संपूर्ण पृथ्वी का निवास माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में गाय के शरीर को संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक मानकर उसका विशेष महत्व बताया गया है।

पीठ और शरीर के रोम में विराजते हैं ऋषि-मुनि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गौ माता की पीठ में यमराज और एकादश रुद्र का निवास माना जाता है। वहीं शरीर के रोमकूपों में सभी ऋषि-मुनियों और 33 कोटि देवी-देवताओं का वास बताया गया है। इसी कारण गाय को सभी देवी-देवताओं का स्वरूप मानकर पूजा जाता है।

पूंछ और खुर में छिपा है धार्मिक महत्व मान्यता के अनुसार, गाय की पूंछ में पवनपुत्र हनुमान जी का निवास बताया गया है। वहीं गाय के खुरों के बीच में गंधर्व और आगे के भाग में नाग देवताओं का वास माना जाता है। गौमाता के चरणों की धूल को भी बहुत पवित्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इसमें सभी तीर्थों की पवित्रता समाई हुई है।

गोबर और गोमूत्र में भी माना गया है देवी-देवताओं का वास हिंदू धर्म में गाय के गोबर और गोमूत्र को भी धार्मिक रूप से पवित्र माना गया है। मान्यता के अनुसार, गोमूत्र में माता गंगा और भवानी का निवास होता है। वहीं गाय के गोबर में माता लक्ष्मी और यमुना का वास बताया गया है। इसी कारण धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा-पाठ में इनका विशेष महत्व माना जाता है।