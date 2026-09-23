धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कहा जाता है कि इंसान की लिखावट केवल शब्दों को कागज पर उतारने का माध्यम नहीं होती, बल्कि उसके व्यक्तित्व के बारे में भी कई सारे संकेत देती है। सामुद्रिक शास्त्र में लिखावट के आकार, झुकाव और शब्दों के बीच की दूरी जैसी कई बातों को व्यक्ति के स्वभाव से जोड़कर देखा जाता है।

सामुद्रिक शास्त्र और ग्राफोलॉजी में लिखावट के अलग-अलग संकेतों की अपनी परिभाषाएं बताई गई हैं। आइए जानते हैं इनके अनुसार आपकी लिखावट आपके स्वभाव के बारे में क्या संकेत देती है। लिखावट का झुकाव बताता है भावनाओं का अंदाज लिखते समय अक्षर किस दिशा में झुकते हैं, इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दाईं ओर झुकी लिखावट: जिनकी लिखावट में शब्‍द दाईं ओर झुकते हैं उन्‍हें आमतौर पर मिलनसार और भावुक स्वभाव का माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोग दूसरों से आसानी से जुड़ जाते हैं और भविष्य में अपने रिश्‍तों को लेकर हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं।

बाईं ओर झुकी लिखावट: जिन लोगों की लिखावट में बाईं ओर झुकाव होता है, वे थोड़े संकोची या रिजर्व स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने आसानी से व्यक्त नहीं करते और अपने विचारों व निजी जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं।

सीधी लिखावट: सामुद्रिक शास्त्र और ग्राफोलॉजी में सीधी लिखावट को भावनाओं पर नियंत्रण और व्यावहारिक सोच रखने वाला माना जाता है। ऐसे व्यक्ति फैसले लेते समय भावनाओं के बजाय तर्क को महत्व देते हैं। अक्षरों का आकार भी देता है संकेत लिखावट के अक्षर बड़े हैं या छोटे, इससे भी सामने वाले के व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। बड़े अक्षर: ऐसी लिखावट वाले लोगों को आत्मविश्वासी, खुले विचारों वाला और हर स्‍थान और अवसर पर अपनी मौजूदगी का अहसास दूसरों को कराने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे लोग लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनके लिए यह काम बहुत ज्‍यादा आसान भी होता है।

छोटे अक्षर: छोटी लिखावट को एकाग्रता, बारीकी से काम करने और शांत स्वभाव से जोड़कर देखा जाता है। जिनकी भी ऐसी लिखावट होती है, वे बहुत ही फोकस्ड होते हैं और दूसरों की जगह केवल खुद के काम पर ध्यान देते हैं।

शब्दों के बीच की दूरी लिखावट में शब्दों के बीच कितनी जगह छोड़ी जाती है, यह भी व्‍यक्तित्‍व से जुड़े कई संकेत देता है। पास-पास लिखना: जिसकी भी लिखावट बहुत अधिक पास-पास होती है, वह बहुत ज्यादा मिलनसार स्वभाव का होता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी दूसरों के साथ घुल-मिल जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा सोशल होते हैं और उन्हें नए-नए लोगों से मिलना, बातें करना और उनके साथ संपर्क बनाना बहुत अच्छा लगता है।