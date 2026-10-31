घर के बाहर इस दिशा में जलाएं यम का दीया, टलेगा अकाल मृत्यु का भय; जानें दीपदान के जरूरी नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धनतेरस का त्योहार सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। इसके साथ ही धनतेरस पर यमराज के नाम से दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। इसे यम दीपदान कहा जाता है।

धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस की शाम को यमराज के नाम का दीपक जलाने से परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यम का दीपक किस दिशा में रखना चाहिए, इसे जलाने का सही समय क्या है और इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए? आइए जानते हैं यम दीपदान की सही विधि और जरूरी नियम।

धनतेरस पर यम का दीपक कब जलाना चाहिए? धनतेरस के दिन यमराज के नाम का दीपक शाम के समय जलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्यास्त के बाद यानी प्रदोष काल में यम दीपदान करना शुभ माना जाता है। इसलिए शाम को घर के सभी सदस्य जब घर लौट आएं, उसके बाद यमराज के नाम का दीपक जलाने की परंपरा है। दीपक जलाने के लिए सूर्यास्त के बाद का समय चुनें।

यम का दीपक किस दिशा में रखना चाहिए? यम दीपदान करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यमराज का संबंध दक्षिण दिशा से माना जाता है। यम का दीपक घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रखना चाहिए। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। कुछ लोग मुख्‍य द्वार के बाईं ओर यम का दीपक रखना शुभ मानते हैं।