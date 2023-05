Weekly Panchang 2023 21 May to 27 May 2023: पढ़िए इस सप्ताह का पंचांग, जानिए राहुकाल और नक्षत्र से जुड़ी जानकारी

नई दिल्ली, आध्यात्म डेस्क | Weekly Panchang 2023 21 May to 27 May 2023: मई मास का चौथा और अंतिम सप्ताह शुरू हो चूका है। बता दें की इस सप्ताह में कई महात्वपूर्ण व्रत एवं त्योहार रखे जाएंगे। मई मास के इस सप्ताह में स्कंद षष्ठी, विनायक चतुर्थी व्रत, धूमावती जयंती व्रत और महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी। साथ ही इस दौरान कई ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदलेंगे। आइए पढ़ते हैं इस सप्ताह का पंचांग।

21 मई 2023, रविवार

तिथि - द्वितीया

द्वितीया मास - ज्येष्ठ

ज्येष्ठ पक्ष - शुक्ल

शुक्ल नक्षत्र - रोहिणी

रोहिणी योग - द्विपुष्कर योग, आडल योग, विडाल योग

द्विपुष्कर योग, आडल योग, विडाल योग राहुकाल - शाम 05:26 - शाम 07:08

22 मई 2023, सोमवार

तिथि - तृतीया

तृतीया मास - ज्येष्ठ

ज्येष्ठ पक्ष - शुक्ल

शुक्ल नक्षत्र - मृगशिरा

मृगशिरा योग - सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग

सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग राहुकाल - शाम 07:10 - रात्रि 08:52

23 मई 2023, मंगलवार

तिथि - चतुर्थी

चतुर्थी मास - ज्येष्ठ

ज्येष्ठ पक्ष - शुक्ल

शुक्ल नक्षत्र - आर्दा

आर्दा योग - भद्रा, रवि योग

भद्रा, रवि योग राहुकाल - दोपहर 03:44 - शाम 05:27

24 मई 2023, बुधवार

तिथि - पंचमी

पंचमी पक्ष - शुक्ल

शुक्ल वार - बुधवार

बुधवार नक्षत्र - पुनर्वसु

पुनर्वसु योग - गण्ड, रवि योग, विडाल योग

गण्ड, रवि योग, विडाल योग राहुकाल - दोपहर 12:18 - दोपहर 02:01

25 मई 2023, गुरुवार

तिथि - षष्ठी

षष्ठी मास - ज्येष्ठ

ज्येष्ठ पक्ष - शुक्ल

शुक्ल नक्षत्र - पुष्य

पुष्य योग - वृद्धि, गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग

वृद्धि, गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग राहुकाल - दोपहर 02:01 - दोपहर 03:44

26 मई 2023, शुक्रवार

तिथि - सप्तमी

सप्तमी मास - ज्येष्ठ

ज्येष्ठ पक्ष - शुक्ल

शुक्ल नक्षत्र - अश्लेशा

अश्लेशा योग - ध्रुव, रवि योग, आडल योग, विडाल योग

ध्रुव, रवि योग, आडल योग, विडाल योग राहुकाल - सुबह 10:35 - दोपहर 12:18

27 मई 2023, शनिवार

तिथि - सप्तमी

सप्तमी मास - ज्येष्ठ

ज्येष्ठ पक्ष - शुक्ल

शुक्ल नक्षत्र - मघा

मघा योग - व्याघात, भद्रा, गण्ड मूल, आडल योग

व्याघात, भद्रा, गण्ड मूल, आडल योग राहुकाल - सुबह 08:52 - सुबह 10:35

डिसक्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।