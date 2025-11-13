Language
    Vrishchik Sankranti 2025: वृश्चिक संक्रांति के दिन क्या करें और क्या नहीं? अशुभ ग्रहों के प्रभाव से मिलेगी मुक्ति

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:10 PM (IST)

    वृश्चिक संक्रांति (Vrishchik Sankranti 2025) सूर्य देव को समर्पित एक शुभ दिन है, जब सूर्य तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन पवित्र स्नान, सूर्य को अर्घ्य देना, गुड़ और अनाज जैसी वस्तुओं का दान करना, तथा पितरों का तर्पण करना बहुत फलदायी माना जाता है। ऐसे में आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। 

    Vrishchik Sankranti 2025: वृश्चिक संक्रांति के दिन करें ये काम।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वृश्चिक संक्रांति का दिन बहुत शुभ माना जाता है। यह भगवान सूर्य को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य नारायण की उपासना करने से कुंडली से अशुभ ग्रहों से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब सूर्य देव एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे संक्रांति कहा जाता है। वृश्चिक संक्रांति वह महत्वपूर्ण दिन है, जब सूर्य तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करते हैं, तो आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि इस दिन (Vrishchik Sankranti 2025) क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

    वृश्चिक संक्रांति पर क्या करें? (Vrishchik Sankranti 2025 Dos?)

    • इस दिन सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर यह मुश्किल है, तो घर पर ही जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद गुड़, तिल, कंबल, अनाज, लाल वस्त्र और तांबे के बर्तन का दान करें। इन चीजों का दान करने से सूर्य देव खुश होते हैं और जीवन में मान-सम्मान बढ़ता है।
    • सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में रोली और लाल फूल मिलाकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय "ॐ सूर्याय नमः" या "ॐ घृणि सूर्याय नमः** मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है।
    • वृश्चिक संक्रांति का समय पितरों के तर्पण के लिए अच्छा माना जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितृ दोष दूर होता है।
    • इस दिन भागवत कथा का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक शांति मिलती है और घर में सुख-समृद्धि आती है।

    वृश्चिक संक्रांति पर क्या न करें? (Vrishchik Sankranti 2025 Donts)

    • इस दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार और मदिरा का सेवन न करें।
    • इस दिन किसी का अपमान न करें और झूठ बोलने से बचें।
    • संक्रांति के दिन शरीर पर तेल से मालिश करना वर्जित माना जाता है।
    • इस दिन पिता का अपमान न करें।

    करें ये असरदार उपाय (Vrishchik Sankranti 2025 Remedies)

    • इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से कुंडली सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है।
    • इस दिन गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से सभी ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलती है।
    • इस दिन बेल या आंवले का पौधा लगाना शुभ माना जाता है, इससे ग्रह दोष दूर होते हैं।

