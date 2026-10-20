एग्जाम से लेकर जॉब में चाहिए सफलता? इस विजयादशमी आजमाएं सरसों के दाने और सिंघाड़े के आटे का यह असरदार उपाय
20 अक्टूबर 2026 को विजयादशमी मनाई जाएगी, जो भगवान श्रीराम की रावण पर विजय का प्रतीक है। इस दिन शमी ...और पढ़ें
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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार यानी आज 'विजयादशमी' का त्योहार है। हिंदू पुराणों के मुताबिक आज के ही दिन भगवान श्रीराम ने लंका के राजा रावण पर जीत हासिल की थी, जिस वजह से इस दिन को विजयादशमी (Vijayadashami 2026) के रूप में मनाया जाने लगा।
इस दिन पर कुछ खास तरह के पेड़-पौधे की पूजा का विधान है। माना जाता है कि इस दिन शमी के पेड़ की पूजा करने से जीवन में अपार सफलता मिलती है।
विजयदशमी को दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पर कुछ खास तरह के उपाय करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं दशहरा से जुड़े खास उपायों के बारे में।
दशहरा 2026 से जुड़े खास उपाय
दशहरा पर आप भी चाहते हैं कि आपके फैसले लेने की क्षमता बेहतर हो, तो इस दिन आपको अपने घर में चांदी का छोटा-सा हाथी अपने घर में जरूर लाना चाहिए। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं के मुताबिक, हाथी का संबंध भगवान गणेश से है, जो अत्यंत पवित्र, शक्तिशाली और शुभ माने गए हैं।
दशहरा के मौके पर किसी भी मंदिर में सिघांड़े का आटा दान करने से जीवन में तमाम तरह के सुख-साधना की प्राप्ति होती है।
इसके अलावा इस दिन मंदिर में सरसों का तेल दान करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
अगर आपके परिवार में आए दिन छोटी-छोटी बातों पर अनबन या वाद-विवाद की स्थिति बन जाती है, तो दशहरा के अवसर पर सफेद चंदन का पेस्ट बनाकर तिलक लगाने से दिमाग शांत और ठंडा होता है। इसके अलावा चंदन का टीका घर में सभी को लगाना चाहिए।
जो भी छात्र अपने करियर में बेहतर बदलाव की कामना करते हैं, उन्हें दशहरा के मौके पर चुटकी भर सरसों का दाना बेहत जल में प्रवाहित करना चाहिए।
दशहरा (Dussehra 2026) के मौके पर मंदिर में नारियल दान करने से जीवन में तमाम तरह की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से बचाव का आशीर्वाद मिलता है।
नौकरीपेशा लोगों को वर्कप्लेस पर तरक्की प्राप्त करने के लिए दशहरा के मौके पर सिंघाड़े की आटा की रोटियां बनाकर जानवरों को खिलाना चाहिए।
ऐसे छात्र जो किसी भी तरह के प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी स्मरण क्षमता बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। यह उपाय उन्हें अपने नियमित जीवन में शामिल करना चाहिए।
इसके अलावा इस दिन शमी के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। शमी के पेड़ की उपासना करने से जीवन में बेहतर परिणाम की प्राप्ति होती है।
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