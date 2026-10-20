एग्जाम से लेकर जॉब में चाहिए सफलता? इस विजयादशमी आजमाएं सरसों के दाने और सिंघाड़े के आटे का यह असरदार उपाय

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार यानी आज 'विजयादशमी' का त्योहार है। हिंदू पुराणों के मुताबिक आज के ही दिन भगवान श्रीराम ने लंका के राजा रावण पर जीत हासिल की थी, जिस वजह से इस दिन को विजयादशमी (Vijayadashami 2026) के रूप में मनाया जाने लगा।

इस दिन पर कुछ खास तरह के पेड़-पौधे की पूजा का विधान है। माना जाता है कि इस दिन शमी के पेड़ की पूजा करने से जीवन में अपार सफलता मिलती है। विजयदशमी को दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पर कुछ खास तरह के उपाय करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं दशहरा से जुड़े खास उपायों के बारे में। दशहरा 2026 से जुड़े खास उपाय दशहरा पर आप भी चाहते हैं कि आपके फैसले लेने की क्षमता बेहतर हो, तो इस दिन आपको अपने घर में चांदी का छोटा-सा हाथी अपने घर में जरूर लाना चाहिए। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं के मुताबिक, हाथी का संबंध भगवान गणेश से है, जो अत्यंत पवित्र, शक्तिशाली और शुभ माने गए हैं।