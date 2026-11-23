धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैकुंठ चतुर्दशी का नाम सुनते ही हममें से ज्यादातर लोगों के मन में काशी के घाटों की रोनक, आध्यात्मिक वातावरण, दीपदान और बाबा विश्वनाथ की खास पूजा का दृश्य दिखाई देता है जो कि पूरी तरह सच भी है। काशी में इस त्योहार की रौनक देखने लायक होती है, लेकिन यह अत्यंत पावन तिथि सिर्फ काशी के घाटों तक ही सीमित नहीं है।

इस साल कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि पर पढ़ने वाली 'वैकुंठ चतुर्दशी' 23 नवंबर 2026, सोमवार यानी के आज के दिन ही मनाई जा रही है। भगवान विष्णु और भगवान शिव के अद्भुत मिलन का यह खास दिन काशी के साथ-साथ देशभर में अलग-अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत के तमाम राज्यों तक, हर जगह इसे लेकर अपनी खास लोक-आस्था और परंपराएं देखने को मिलती है। आइए जानते हैं देश के अलग-अलग हिस्सों में वैकुंठ चतुर्दशी कैसे मनाई जाती है?

वैकुंठ चतुर्दशी पर हरि-हर मिलन की परंपरा (AI Image) काशी में वैकुंठ चतुर्दशी सनातन परंपरा में वैकुंठ चतुर्दशी त्योहार का खास धार्मिक महत्व है। काशी में इस दिन खासतौर से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। जिसे 'हरि-हर मिलन' पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा वैकुंठ चतुर्दशी पर्व से एक दिन पहले काशी में देव दीवाली मनाने की भी परंपरा है।