Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी पर करें ये काम, जीवन के सभी कष्टों से मिलेगी मुक्ति
उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। यह एकादशी माता के जन्म का दिन है, जिन्होंने मुर राक्षस का वध कर भगवान विष्णु को बचाया था। इस दिन व्रत और पूजा करने से पापों का नाश होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी वह तिथि है, जिस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, जिन्होंने मुर नामक राक्षस का वध कर भगवान विष्णु को बचाया था। इसलिए, इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर यानी आज के दिन रखा जा रहा है। वहीं, इस दिन (Utpanna Ekadashi 2025) भगवान कृष्ण के 108 नामों का जप परम कल्याणकारी माना गया है, जो इस प्रकार हैं -
।।कृष्ण जी के 108 नाम।।
1. ॐ कृष्णाय नमः
2. ॐ कमलानाथाय नमः
3. ॐ वासुदेवाय नमः
4. ॐ सनातनाय नमः
5. ॐ वसुदेवात्मजाय नमः
6. ॐ पुण्याय नमः
7. ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः
8. ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः
9. ॐ यशोदावत्सलाय नमः
10. ॐ हरिये नमः
11. ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदा नमः
12. ॐ शङ्खाम्बुजायुधाय नमः
13. ॐ देवकीनन्दनाय नमः
14. ॐ श्रीशाय नमः
15. ॐ नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः
16. ॐ यमुनावेगसंहारिणे नमः
17. ॐ बलभद्रप्रियानुजाय नमः
18. ॐ पूतनाजीवितहराय नमः
19. ॐ शकटासुरभञ्जनाय नमः
20. ॐ नन्दव्रजजनानन्दिने नमः
21. ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः
22. ॐ नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः
23. ॐ नवनीतनटनाय नमः
24. ॐ मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः
25. ॐ षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः
26. ॐ त्रिभङ्गिने नमः
27. ॐ मधुराकृतये नमः
28. ॐ शुकवागमृताब्धीन्दवे नमः
29. ॐ गोविन्दाय नमः
30. ॐ योगिनांपतये नमः
31. ॐ वत्सवाटचराय नमः
32. ॐ अनन्ताय नमः
33. ॐ धेनुकासुरभञ्जनाय नमः
34. ॐ तृणीकृत तृणावर्ताय नमः
35. ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः
36. ॐ उत्तलोत्तालभेत्रे नमः
37. ॐ तमालश्यामलाकृतिये नमः
38. ॐ गोपगोपीश्वराय नमः
39. ॐ योगिने नमः
40. ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः
41. ॐ इलापतये नमः
42. ॐ परंज्योतिषे नमः
43. ॐ यादवेंद्राय नमः
44. ॐ यदूद्वहाय नमः
45. ॐ वनमालिने नमः
46. ॐ पीतवसने नमः
47. ॐ पारिजातापहारकाय नमः
48. ॐ गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे नमः
49. ॐ गोपालाय नमः
50. ॐ सर्वपालकाय नमः
51. ॐ अजाय नमः
52. ॐ निरञ्जनाय नमः
53. ॐ कामजनकाय नमः
54. ॐ कञ्जलोचनाय नमः
55. ॐ मधुघ्ने नमः
56. ॐ मथुरानाथाय नमः
57. ॐ द्वारकानायकाय नमः
58. ॐ बलिने नमः
59. ॐ बृन्दावनान्त सञ्चारिणे नमः
60. ॐ तुलसीदाम भूषनाय नमः
61. ॐ स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे नमः
62. ॐ नरनारयणात्मकाय नमः
63. ॐ कुब्जा कृष्णाम्बरधराय नमः
64. ॐ मायिने नमः
65. ॐ परमपुरुषाय नमः
66. ॐ मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय नमः
67. ॐ संसारवैरिणे नमः
68. ॐ कंसारये नमः
69. ॐ मुरारये नमः
70. ॐ नाराकान्तकाय नमः
71. ॐ अनादि ब्रह्मचारिणे नमः
72. ॐ कृष्णाव्यसन कर्शकाय नमः
73. ॐ शिशुपालशिरश्छेत्रे नमः
74. ॐ दुर्योधनकुलान्तकाय नमः
75. ॐ विदुराक्रूर वरदाय नमः
76. ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः
77. ॐ सत्यवाचे नमः
78. ॐ सत्य सङ्कल्पाय नमः
79. ॐ सत्यभामारताय नमः
80. ॐ जयिने नमः
81. ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः
82. ॐ विष्णवे नमः
83. ॐ भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः
84. ॐ जगद्गुरवे नमः
85. ॐ जगन्नाथाय नमः
86. ॐ वेणुनाद विशारदाय नमः
87. ॐ वृषभासुर विध्वंसिने नमः
88. ॐ बाणासुर करान्तकाय नमः
89. ॐ युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः
90. ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः
91. ॐ पार्थसारथये नमः
92. ॐ अव्यक्ताय नमः
93. ॐ गीतामृत महोदधये नमः
94. ॐ कालीय फणिमाणिक्य रञ्जित श्री पदाम्बुजाय नमः
95. ॐ दामोदराय नमः
96. ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः
97. ॐ दानवेन्द्र विनाशकाय नमः
98. ॐ नारायणाय नमः
99. ॐ परब्रह्मणे नमः
100. ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः
101. ॐ जलक्रीडा समासक्त गोपीवस्त्रापहाराकाय नमः
102. ॐ पुण्य श्लोकाय नमः
103. ॐ तीर्थकृते नमः
104. ॐ वेदवेद्याय नमः
105. ॐ दयानिधये नमः
106. ॐ सर्वभूतात्मकाय नमः
107. ॐ सर्वग्रह रुपिणे नमः
108. ॐ परात्पराय नमः।।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
